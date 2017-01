DGAP-Adhoc: Zug Estates mit erfolgreicher Erstemission einer festverzinslichen Obligationenanleihe von CHF 100 Mio. (deutsch)

Zug Estates mit erfolgreicher Erstemission einer festverzinslichen Obligationenanleihe von CHF 100 Mio.





EQS Group-Ad-hoc: Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe Zug Estates mit erfolgreicher Erstemission einer festverzinslichen Obligationenanleihe von CHF 100 Mio.

24.01.2017 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

---------------------------------------------------------------------------

^

Zug Estates mit erfolgreicher Erstemission einer festverzinslichen Obligationenanleihe von CHF 100 Mio.

Die Zug Estates Holding AG hat heute eine festverzinsliche Obligationenanleihe von CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 0.70 % und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert. Der Erlös wird in die weitere Entwicklung des Portfolios der Zug Estates investiert. Die Obligationenanleihe ermöglicht es der Gruppe, ihre Finanzierungsinstrumente zu diversifizieren und von den aktuell attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren.

Die Credit Suisse und Bank Vontobel fungierten als Joint Lead Manager/Joint Bookrunner der Transaktion. Es wird ein Gesuch für die Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange gestellt. Die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 17. Februar 2017 vorgesehen.

Wichtige Daten: 10.03.2017 Publikation Geschäftsbericht 2016 11.04.2017 Generalversammlung 01.09.2017 Publikation Halbjahresbericht 2017

Weitere Auskünfte: Tobias Achermann, CEO, tobias.achermann@zugestates.ch, T +41 41 729 10 10 Gabriela Theus, CFO, gabriela.theus@zugestates.ch, T +41 41 729 10 10

Über Zug Estates: Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Der grösste Teil des Immobilienportfolios befindet sich in zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz und ist nach Nutzungsarten breit diversifiziert. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2016 CHF 1.2 Mrd.

Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

°

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UOIFNJSSXN Dokumenttitel: Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zug Estates Holding AG Industriestrasse 12 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 10 10 E-Mail: ir@zugestates.ch Internet: www.zugestates.ch ISIN: CH0148052126, CH0148052118 Valorennummer: A1J0M6 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service ---------------------------------------------------------------------------

538677 24.01.2017 CET/CEST