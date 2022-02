DGAP-Adhoc: Zehnder Group übernimmt Lüftungsfirma Airia Brands Inc. in Kanada (deutsch)

Zehnder Group übernimmt Lüftungsfirma Airia Brands Inc. in Kanada

Gränichen (CH), 18. Februar 2022: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein

international führender Anbieter von Gesamtlösungen für ein gesundes

Raumklima, übernimmt die unter der Marke Lifebreath bekannte kanadische

Lüftungsfirma Airia Brands Inc.

Die Firma Airia Brands Inc. und ihre Marke Lifebreath

Airia Brands Inc. (Airia) mit Sitz im kanadischen London (Provinz Ontario)

ist seit über 35 Jahren in der Entwicklung, der Herstellung und im Vertrieb

von Lüftungen mit Wärmerückgewinnung tätig. Diese werden sowohl in Kanada

als auch den USA unter der etablierten Marke Lifebreath vertrieben und

kommen primär im Wohnbau zum Einsatz. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr

150 Mitarbeitende und erzielte 2021 einen Umsatz von rund 55 Mio. CAD (38

Mio. EUR).

Der Firmenstandort in London und die bekannte Marke Lifebreath werden

beibehalten. Die Mitarbeitenden, einschliesslich des operativen

Führungsteams, werden übernommen.

Expansion des Lüftungsgeschäfts in Nordamerika

Das Geschäftsfeld Lüftungen macht rund ein Drittel des Umsatzes der Zehnder

Group in Nordamerika aus und verzeichnete in den letzten drei Jahren

deutliche Wachstumsraten. Energieeffizientes Bauen gewinnt immer mehr an

Bedeutung. Am Standort der Zehnder Group in Buffalo NY (USA) wurden das

Produktsortiment weiter an die lokalen Bedürfnisse angepasst und die Montage

ausgebaut.

'Die Zehnder Group und Airia - das ist für uns ein perfekter Match. Die

Marke Lifebreath steht für gesunde, energieeffiziente und umweltfreundliche

Innenraumklimalösungen, genau wie die Marke Zehnder. Mit der Akquisition von

Airia bauen wir unsere Marktposition in Nordamerika deutlich aus, und wir

wollen in Zukunft noch weiter wachsen', erklärt Matthias Huenerwadel, CEO

der Zehnder Group.

Die Vertragsunterzeichnung fand am 18. Februar 2022 statt. Der Vollzug ist

nach Erfüllung der Vollzugsbedingungen in den nächsten Tagen vorgesehen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Aquaa Partners (UK)

fungierte als Finanzberater der Zehnder Group.

Anpassung der Segmentberichterstattung

Mit den zwei Segmenten Europa und China & Nordamerika gliederte sich die

Zehnder Group bisher nach geografischen Regionen. Durch die Akquisition von

Airia wird der Anteil des Lüftungsumsatzes am Gesamtumsatz in Nordamerika

deutlich erhöht. Weltweit trägt das Lüftungsgeschäft bereits mehr als die

Hälfte zum Umsatz der Zehnder Group bei.

Im Zusammenhang mit dem Lüftungswachstum und in Übereinstimmung mit der

Strategie - Wachstum für Lüftungen, Ernte für Heizkörper - gliedert die

Zehnder Group ihre Segmentberichterstattung ab dem Geschäftsjahr 2022 nach

Geschäftsfeldern. Das Segment Lüftungen beinhaltet die drei Produktlinien

Lüftungen, Wärmetauscher und Luftreinigungsgeräte. Das Segment Heizkörper

umfasst zwei Produktlinien: Heizkörper und Klimadecken. Die neue

Segmentberichterstattung wird erstmals mit dem Halbjahresbericht 2022

ausgewiesen.

Firmenprofil

Die Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen

für das Raumklima. Das weltweit tätige Unternehmen entwickelt und fertigt

seine Produkte in 18 eigenen Werken, wovon sich 3 in China und 3 in

Nordamerika befinden. Der Vertrieb in mehr als 70 Länder erfolgt über eigene

lokale Verkaufsgesellschaften und Vertretungen.

Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung,

komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch

hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren

Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu

den Markt- und Technologieführern.

Die Zehnder Group hat ihren Hauptsitz seit 1895 in Gränichen (CH),

beschäftigt weltweit rund 3500 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen

Umsatz von 697 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange

kotiert (Valorensymbol ZEHN/Valorennummer 27 653 461). Die nicht kotierten

Namenaktien B werden direkt oder indirekt durch die Familien Zehnder und

ihnen nahestehende Personen gehalten.

