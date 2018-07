DGAP-Adhoc: Zapf Creation AG: Großaktionär der Zapf Creation AG kündigt Gegenantrag zur Gewinnausschüttung an (deutsch)

Zapf Creation AG: Großaktionär der Zapf Creation AG kündigt Gegenantrag zur Gewinnausschüttung an

Rödental, den 03.07.2018

Der Vorstand der Zapf Creation AG (ISIN DE000A11QU78 / WKN A11QU7) wurde

heute durch den Vertreter des Großaktionärs Larian Living Trust darüber

informiert, dass der Larian Living Trust beabsichtigt, zu Tagesordnungspunkt

2 der Hauptversammlung der Zapf Creation AG am 04.07.2018 den Gegenantrag zu

stellen und zu unterstützen, den gesamten im Geschäftsjahr 2017 erzielten

Bilanzgewinn in Höhe von EUR 30.096.286,26 auf neue Rechnung vorzutragen, so

dass keine Gewinnausschüttung erfolgen würde. Da der Larian Living Trust

mehr als 50% der zur Hauptversammlung angemeldeten Stimmen vertritt, geht

der Vorstand der Zapf Creation AG davon aus, dass sich der Gegenantrag des

Larian Living Trust in der Beschlussfassung durchsetzen wird.

Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt

2 der morgigen Hauptversammlung, die eine Ausschüttung einer Dividende von

EUR 4,65 vorsehen, werden damit voraussichtlich keine Mehrheit in der

Hauptversammlung finden. Zugleich dürfte auch das von der Verwaltung

vorgeschlagene Wahlrecht der Aktionäre, die Dividende nach ihrer Wahl

ausschließlich in bar oder teilweise in bar und teilweise in Form von Aktien

der Zapf Creation AG aus dem Genehmigtem Kapital 2017 zu einem Preis von EUR

19,68 zu erhalten (Aktiendividende), gegenstandslos werden.

Der Vorstand

Zapf Creation AG

Kontakt:

Zapf Creation AG

Hannelore Schalast

Mitglied des Vorstandes

Mönchrödener Str. 13

D-96472 Rödental

Deutschland

Tel.: +49 (0) 9563 - 725 - 1513

Fax: +49 (0) 9563 - 725 - 41513

E-Mail: investor.relations@zapf-creation.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zapf Creation AG

Mönchrödener Straße 13

96472 Rödental

Deutschland

Telefon: +49 (0)9563-725 0

Fax: +49 (0)9563-725 116

E-Mail: investor.relations@zapf-creation.de

Internet: www.zapf-creation.de

ISIN: DE000A11QU78

WKN: A11QU7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

