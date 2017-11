DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu ca. EUR 5 Mio. (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu ca.



^ DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant Begebung einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu ca. EUR 5 Mio.

15.11.2017 / 10:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, den 15. November 2017

Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München, (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) plant die Begebung einer neuen Wandelanleihe im Volumen von bis zu ca. EUR 5 Mio. Die Teilschuldverschreibungen sollen voraussichtlich den Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts prospektfrei zum Bezug angeboten werden, mit 3,00 % p.a. verzinst werden, einen Wandlungspreis von EUR 1,70 ausweisen und eine Laufzeit von ca. 2 Jahren haben. Geplant ist, die Wandelanleihe spätestens im Januar 2018 zu emittieren.

Weitere Einzelheiten der Wandelanleihe sind durch den Vorstand noch festzulegen. Auch steht die Zustimmung des Aufsichtsrats noch aus.

Geplant ist, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe einerseits für die Rückführung der 4 %-Wandelschuldverschreibung 2014/2018 (ISIN DE000A1YC0J3 / WKN A1YC0J), deren Laufzeit am 9. Februar 2018 endet, und andererseits für den weiteren Ausbau der internationalen sowie der nationalen Senderaktivitäten zu verwenden.

Die Einzelheiten der Begebung der Wandelanleihe werden nach Festlegung und Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des Bezugsangebots im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft, www.yf-e.com, im Bereich Investor Relations bekannt gegeben.

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft Der Vorstand

Kontakt: Your Family Entertainment AG Michael Huber Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 EMail: michael.huber@yfe.tv

www.yf-e.com www.yfe.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

