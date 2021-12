DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Kontrollerlangung durch Genius Brands International, Inc., Ankündigung zur Abgabe eines Pflichtangebots an die Aktionäre der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Kontrollerlangung durch Genius Brands International, Inc., Ankündigung zur Abgabe eines Pflichtangebots an die Aktionäre der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

^

Your Family Entertainment AG: Kontrollerlangung durch Genius Brands

International, Inc., Ankündigung zur Abgabe eines Pflichtangebots an die

Aktionäre der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

02.12.2021 / 08:26 CET/CEST

Kontrollerlangung durch Genius Brands International, Inc., Ankündigung zur

Abgabe eines Pflichtangebots an die Aktionäre der Your Family Entertainment

Aktiengesellschaft zum Angebotspreis von EUR 2,00 pro Aktie; strategische

Partnerschaft mit der Genius Brands International, Inc. geplant

München, den 2. Dezember 2021.

Die Genius Brands International, Inc., Beverly Hills, Kalifornien, USA

("Genius Brands") hat die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN

A161N1; ISIN DE000A161N14) heute darüber informiert, dass sie mit der

Aktionärin F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH, Wien, Österreich ("F&M")

eine Vereinbarung zum Erwerb einer rd. 29%-igen Beteiligung an der Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft durch Genius Brands zu einem

Kaufpreis in Höhe von EUR 2,00 je auf den Namen lautender Aktie

abgeschlossen hat. Zugleich wurde mit der F&M eine Vereinbarung über die

weitere gemeinsame Stimmrechtsausübung der von beiden Parteien gehaltenen

Aktien an der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft abgeschlossen.

Mit Erlangung der Kontrolle gemäß §§ 35 Abs. 1, 29 Abs. 2 WpÜG über die Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft ist Genius Brands zur Abgabe eines

Pflichtangebots gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG gerichtet auf den Erwerb sämtlicher

auf den Namen lautender Aktien der Your Family Entertainment

Aktiengesellschaft verpflichtet. Genius Brands hat die Gesellschaft heute

darüber hinaus informiert, dass sie beabsichtige, den Aktionären der Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft ein solches Pflichtangebot gegen

Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 2,00 je auf den Namen lautender

Aktie der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft zu unterbreiten. Dies

entspräche einer Prämie von rund 65 % auf den aktuellen Aktienkurs

(XETRA-Schlusskurs am 01.12.2021) und einer Prämie von rund 62 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe

des Angebots. Die Angebotsunterlage für das Pflichtangebot werde nach

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

("BaFin") im Internet veröffentlicht werden.

Vorbehaltlich der Prüfung der veröffentlichten Angebotsunterlage und seiner

Sorgfalts- und Treuepflichten begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat der Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft den Einstieg von Genius Brands als

neuen strategischen Aktionär der Gesellschaft.

Darüber hinaus kündigte Genius Brands an, bis zu EUR 7 Mio. in die Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft zu investieren, um den Ausbau der

globalen digitalen und linearen Senderpräsenz sowie eigener Formate der Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft zu unterstützen. Daneben schlägt

Genius Brands die Umfirmierung der Gesellschaft in Genius Family

Entertainment Aktiengesellschaft vor.

Genius Brands International, Inc. (Nasdaq: GNUS) ist ein weltweit führendes

Medienunternehmen, das Unterhaltungsprodukte für Kinder und

Verbraucherprodukte für den Medien- und Einzelhandelsvertrieb entwickelt,

produziert, vermarktet und lizenziert. Vorstand und Aufsichtsrat der Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft planen den Abschluss einer

strategischen Partnerschaft mit Genius Brands. Diese soll sich nach

Einschätzung der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft insbesondere

auf die Bündelung der gegenseitigen Vertriebsaktivitäten, Filmbibliotheken,

Sender-Aktivitäten und Streaming-Plattformen für Kinder erstrecken. Weitere

Synergien einer solch strategischen Partnerschaft könnten sich darüber

hinaus aus dem globalen Rechtemanagement der Lizenzen von Familienprogrammen

ergeben.

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Kontakt / Mitteilende Person:

Michael Huber (CFO)

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: michael.huber@yfe.tv

www.yfe.tv

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Your Family Entertainment AG

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 997 271-0

Fax: +49 (0)89 997 271-91

E-Mail: ir@yfe.tv

Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

