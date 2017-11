DGAP-Adhoc: Xin Rui Ke (China) AG: Neuer Mehrheitsaktionär plant das Geschäftsmodell neu zu ordnen - Amtsniederlegung von YuChang Xiao (deutsch)

Xin Rui Ke (China) AG: Neuer Mehrheitsaktionär plant das Geschäftsmodell neu zu ordnen - Amtsniederlegung von YuChang Xiao

Hamburg, 6. November 2017: Nachdem Herr HongQuiang Yu (57), Mitglied des Vorstands der Xin Rui Ke (China) AG, die Mehrheit der Aktien der Xin Rui Ke (China) AG (Frankfurt: C9R, ISIN: DE000A1X3YJ1) von Herrn YuChang Xiao erworben hat und nunmehr 69,57 Prozent der gesamten Aktien hält, plant er die Geschäftsaktivitäten innerhalb der Xin Rui Ke Gruppe vollständig neu zu ordnen und das neue Geschäftsmodell auf ein schnell wachsendes Kaffeeunternehmen auszurichten.

Infolge seines Exits, hat Herr YuChang Xiao nun auch sein Amt als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft niedergelegt.

Kontakt: Yu HongQiang, Vorstand der Xin Rui Ke (China) AG c/o HRG, Glockengießerwall 3, D-20095 Hamburg

