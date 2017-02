DGAP-Adhoc: Widerruf der Einbeziehung der Aktien der AG für Historische Wertpapiere in den Handel an der Börse München (deutsch)

Widerruf der Einbeziehung der Aktien der AG für Historische Wertpapiere in den Handel an der Börse München

Widerruf der Einbeziehung der Aktien der AG für Historische Wertpapiere in den Handel an der Börse München (WKN 502010)

In oben genanntem Wertpapier wird die Einbeziehung in den Freiverkehr auf Antrag des Skontroführers und des Emittenten an der Börse München mit Ablauf des 29. Dezember 2017 eingestellt. Skontroführer ist die Baader Bank AG.

Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere - Der Vorstand -

Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere
Salzbergstr. 2
38302 Wolfenbüttel
Deutschland

