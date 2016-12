DGAP-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung von Electrical Systems an Knorr-Bremse (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung von Electrical Systems an Knorr-Bremse

Die Vossloh AG hat heute einen Vertrag über die Veräußerung des als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesenen Geschäftsfelds Electrical Systems an die Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Knorr-Bremse AG, München, unterzeichnet. Als Gegenleistung erhält die Vossloh AG einen Barkaufpreis von 72,5 Mio.EUR. Darin enthalten ist eine variable Komponente in Höhe von 25 Mio.EUR, die künftigen Anpassungen unterliegt, sofern sich ein Projekt nicht entsprechend der derzeitigen Erwartung von Vossloh entwickelt. Zudem hat sich die Käuferin verpflichtet, sämtliche Garantien und Bürgschaften abzulösen, die Vossloh für das Geschäftsfeld Electrical Systems übernommen hat. Der wirtschaftliche Übergang an Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2016. Vossloh erwartet zum Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion einen Nettomittelzufluss in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat der Transaktion bereits zugestimmt. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2017 angestrebt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Telefon: +49 (0)2392 52 - 359 Fax: +49 (0)2392 52 - 219 E-Mail: investor.relations@vossloh.com Internet: www.vossloh.com ISIN: DE0007667107 WKN: 766710 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

