DGAP-Adhoc: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018: The Grounds übertrifft Umsatzprognose - bei Konzernumsatzerlösen von 31,1 Mio. EUR (Vj. 18,9 Mio. EUR) wurde ein Konzernergebnis von 4,2 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) erwirtschaftet (deutsch)

Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018: The Grounds übertrifft Umsatzprognose - bei Konzernumsatzerlösen von 31,1 Mio.



EUR (Vj. 18,9 Mio. EUR) wurde ein Konzernergebnis von 4,2 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) erwirtschaftet

DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e):

Vorläufiges Ergebnis

07.06.2019 / 15:08 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018: The Grounds übertrifft

Umsatzprognose - bei Konzernumsatzerlösen von 31,1 Mio. EUR (Vj. 18,9 Mio.

EUR) wurde ein Konzernergebnis von 4,2 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR)

erwirtschaftet

Berlin, den 07. Juni 2019 - Die The Grounds Real Estate Development AG

(ISIN: DE000A2GSVV5) hat im Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen Zahlen

Konzernumsatzerlöse von 31,1 Mio. EUR (Vj. 18,9 Mio. EUR) erzielt und konnte

damit ihren Prognosewert von rund 30 Mio. EUR übertreffen. Einen

maßgeblichen Anteil an dieser gegenüber Vorjahr deutlichen Umsatzsteigerung

hatte, wie bereits Ende 2018 im Rahmen einer Ad-Hoc-Mitteilung

veröffentlicht, die Veräußerung eines Grundstücks im Frankfurter

Gutleutviertel, auf dem eine viergeschossige Microapartmentanlage geplant

ist.

Ferner wurde ein Konzernergebnis vor Steuern von 8,6 Mio. EUR (Vj. 1,4 Mio.

EUR) erwirtschaftet, welches den prognostizierten Wert von rund 10,0 Mio.

EUR unterschreitet. Dies ist insbesondere auf den auf 20,8 Mio. EUR (Vj.

15,2 Mio. EUR) gestiegenen Materialaufwand in Folge von Kostenerhöhungen im

Bausektor zurückzuführen. Demgegenüber liegt das erzielte Konzernergebnis

von 4,2 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) leicht über den Erwartungen.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Thomas Prax, Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Über The Grounds Real Estate Development AG

Erwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien

Die The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung

von Wohnimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, bezahlbaren Wohnraum

für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem

sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/

Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt auf

Wohnimmobilien, so insbesondere auch Spezialimmobilien wie Studenten- und

Altenwohnheime, in den deutschen Metropolregionen und an attraktiven

Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig

soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand in

einer Größenordnung von 500 Mio. Euro aufgebaut werden, welcher die

Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive

Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The

Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung im Rahmen der

Entwicklung von Wohnraum und der damit einhergehenden Entwicklung der

Marktkapitalisierung die Positionierung als einer der führenden deutschen

Immobilienunternehmen an.

Sprache: Deutsch

ISIN: DE000A2GSVV5

WKN: A2GSVV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München

°