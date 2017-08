DGAP-Adhoc: Von Roll vermeldet positives Halbjahresergebnis 2017 (deutsch)

Von Roll vermeldet positives Halbjahresergebnis 2017

Von Roll vermeldet positives Halbjahresergebnis 2017

- Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von CHF 7,3 Millionen (EBIT Marge: 4,1%)

- Positive Entwicklung beim Bestellungseingang (+8,1%) und Umsatz (+1,5%)

- Verbesserung der Bruttomarge um 2,9 Prozentpunkte auf 20,4%

- Nettoergebnis in Höhe von CHF 0,4 Millionen (Vorjahr: CHF -11,1 Millionen)

Breitenbach, 17. August 2017 - Die Von Roll Gruppe vermeldet für das erste Halbjahr 2017 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von CHF 7,3 Millionen (Vorjahr: CHF -5,4 Millionen) und setzt damit die positive Entwicklung des 1. Quartals fort.

Das laufende Geschäft des Schweizer Weltmarktführers für Elektroisolation hat sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres vorteilhaft entwickelt. Der Bestellungseingang liegt mit CHF 186,4 Millionen um 8,1% über dem Vorjahresniveau, während der Umsatz insgesamt um 1,5% auf CHF 176,8 Millionen zunahm.

Ebenfalls positiv entwickelten sich die wesentlichen Finanzkennzahlen wie das Nettoergebnis mit CHF 0,4 Millionen (Vorjahr: CHF -11,1 Millionen) und der operative Cash-Flow mit CHF 0,2 Millionen (Vorjahr: CHF -12,6 Millionen).

Die positive Geschäftsentwicklung beruht auf einem stabilen Marktumfeld sowie auf den im vergangenen Geschäftsjahr gestarteten Programmen zur Steigerung der Effizienz in den Bereichen Vertrieb und Produktion. Hieraus resultiert eine um 2,9 Prozentpunkte auf 20,4% gestiegene Bruttomarge (Vorjahr: 17,5%).

Um das mittelfristig angepeilte Ertragsziel von über 8% EBIT-Marge nachhaltig zu erreichen, wird die Von Roll Gruppe den eingeschlagenen Kurs konsequent fortsetzen und hierzu gegebenfalls weiterhin notwendige Strukturanpassungen prüfen und umsetzen.

Kennzahlen Konzern

in CHF 1 000 1H 2017 1H 2016 Veränderung (angepasst) Bestellungseingang 186 375 172 385 8,1% Nettoumsatzerlöse 176 752 174 098 1,5% Davon Insulation 120 799 118 979 1,5% Davon Composites 53 227 51 309 3,7% Davon sonstige Aktivitäten 2 726 3 810 -28,5% Betriebsergebnis (EBIT) 7 311 -5 384 235,8% Unternehmensergebnis der Periode 402 -11 134 103,6% Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 150 -12 583 101,2% Eigenkapitalquote (%) 27% 13% 14,0 ppt Mitarbeiter (FTE) 1 601 1 856 -13,7% Weitere Informationen sind im Halbjahresbericht 2017 ersichtlich. Dieser ist digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 26 Standorten in 15 Ländern mit rund 1600 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/.

