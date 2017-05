DGAP-Adhoc: Von Roll Holding AG: Verkauf von Von Roll Austral, Inc. Nordamerika (deutsch)

Von Roll Holding AG: Verkauf von Von Roll Austral, Inc.



26.05.2017

Au / Wädenswil, 26. Mai 2017 - Die Von Roll Holding AG veräußert einen von insgesamt vier Standorten in den USA und setzt damit die im letzten Jahr begonnene Neuausrichtung konsequent fort.

Dr. Christian Hennerkes, CEO: "Die Veräußerung unserer Tochtergesellschaft Von Roll Austral, Inc. ist ein weiterer, wichtiger Schritt zur Fokussierung auf unsere profitableren Kernbereiche. Wir trennen uns damit von einer Randaktivität, die kurz- und mittelfristig weder hinreichend skalierbar, noch in Einklang mit unseren zukünftigen Profitabilitätszielen zu bringen ist."

Von Roll Austral in Douglasville beschäftigt heute rund 40 Mitarbeitende und produziert diverse Drahtprodukte für kleinere Betriebe der Reparaturindustrie sowie für konkurrierende Drahtproduzenten zur Abdeckung dort auftretender Auslastungsspitzen.

Alle sonstigen Aktivitäten der Von Roll Gruppe im Drahtgeschäft, insbesondere in Indien und Frankreich, werden unverändert fortgeführt und in attraktiven Spezialsegmenten weiter ausgebaut.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 29 Standorten mit rund 1700 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt: Claudia Guentert, Corporate Communications T: +41 44 204 3529, F: +41 44 204 3007, E: press@vonroll.com

Von Roll Holding AG
Steinacherstr. 101
8804 Au
Schweiz

