DGAP-Adhoc: Von Roll Holding AG: Geschäftsergebnis 2016 (deutsch)

- Betriebsergebnis 2016 von minus CHF 20,1 Millionen

- Bereinigt um Restrukturierungskosten und ausserordentliche Wertberichtigungen reduzierte sich der operative Verlust auf CHF 6,2 Millionen gegenüber CHF 17,2 Millionen aus dem Vorjahr

- Effekte aus der umgesetzten Restrukturierung führen bereits 2016 zu einer um 3,3%-Punkte gesteigerten Bruttomarge

- Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 27%

- Positives Betriebsergebnis in den ersten zwei Monaten des neuen Geschäftsjahres - verbunden mit einem soliden Auftragseingang

Au / Wädenswil, 16. März 2017 - Die Von Roll Holding AG veröffentlichte heute ihr Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016. Dank vorangegangener Optimierungen, der Konsolidierung und Modernisierung von Produktionsstandorten gelang es Von Roll 2016 ihre operative Leistung zu verbessern und die Bruttomarge um 3,3 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Gleichzeitig konnte der operative Verlust verringert werden. Bereinigt um Restrukturierungskosten und ausserordentliche Wertberichtigungen beträgt das EBIT für das abgelaufene Geschäftsjahr CHF -6,2 Millionen gegenüber CHF -17,2 Millionen aus dem Vorjahr.

Als Reaktion auf die rückläufigen Umsätze in Höhe von CHF 328,1 Millionen in 2016 wurden im 2. Halbjahr des abgelaufenen Geschäftsjahres die Massnahmen zur Neuausrichtung der Von Roll Gruppe erheblich ausgeweitet und beschleunigt. Zu diesen Massnahmen gehören die Optimierung des Produktportfolios, die Senkung der Personal- und Verwaltungskosten sowie die Verschlankung der Organisation. Weitere Schwerpunkte sind die Optimierung der Einkaufskonditionen sowie die Neuausrichtung der globalen Vertriebsstruktur. Die aus den oben genannten Gründen resultierenden Restrukturierungskosten und ausserordentliche Wertberichtigungen in Höhe von CHF 13,9 Millionen führten zu einem EBIT von insgesamt CHF -20,1 Millionen.

Für das Geschäftsjahr 2017 bewirkt die umgesetzte Restrukturierung eine Entlastung der Gesamtkostenbasis in Höhe von mehr als CHF 18 Millionen. Darüber hinaus erwarten wir weitere positive Ergebnisbeiträge aus den in 2017 gestarteten Programmen zur Effizienzsteigerung in den Bereichen Vertrieb und Produktion.

In den ersten beiden Monaten des neuen Geschäftsjahres konnte die Von Roll Gruppe ein positives Nettoergebnis verzeichnen. Gestützt auf einen soliden Auftragseingang sind wir auch für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2017 zuversichtlich. Die Von Roll Isolationssysteme für die Konstruktion von Motoren und Generatoren im Hochspannungsbereich gehören nach wie vor zu den führenden und meistverwendeten Systemlösungen im Markt. Unsere globale Präsenz und Kundennähe erlauben es uns massgeschneiderte, kundespezifische Lösungen anzubieten, für die wir auch zukünftig ein hohes Marktpotential sehen.

Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2016. Dieser ist digital abrufbar unter

Kennzahlen Konzern in CHF 1 000 2016 2015 Veränderung Bestellungseingang 335'729 356'603 -5,9% Nettoumsatzerlöse 328'110 354'806 -7,5% Davon Insulation 220'915 234'268 -5,7% Davon Composites 98'231 112'006 -12,3% Davon Sonstige Aktivitäten 8'964 8'532 +5,1% Betriebsergebnis (EBIT) -20'063 -23'035 +12,9% Unternehmensergebnis der Periode -30'290 -34'875 +13,1% Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit -10'453 -14'359 +27,2% Eigenkapitalquote 27% 18% +9 ppt. Mitarbeiterbestand (FTE) 1'703 2'002 -14,9%

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 29 Standorten mit rund 1700 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt: Claudia Guentert, Corporate Communications T: +41 44 204 3529, F: +41 44 204 3007, E: press@vonroll.com

