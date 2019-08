DGAP-Adhoc: Voltabox senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Voltabox senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2019

^

DGAP-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung

Voltabox senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2019

12.08.2019 / 19:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Voltabox senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2019

Delbrück, 12. August 2019 - Voltabox [ISIN DE000A2E4LE9] senkt die Umsatz-

und Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr. Wesentliche Gründe sind

die teilweise Verschiebung eines Großauftrags der amerikanischen

Tochtergesellschaft Voltabox of Texas, Inc., in das Jahr 2020 und die

Umstellung eines wichtigen Zell-Lieferanten auf die neueste Technologie, was

bei Voltabox in Teilbereichen zu einer vorübergehenden

Produktionsunterbrechung führen wird.

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet Voltabox nunmehr mit einem Konzernumsatz

von 70 Mio. Euro bis 80 Mio. Euro statt der ursprünglich avisierten 105 Mio.

Euro bis 115 Mio. Euro. Als EBIT-Marge prognostiziert das Unternehmen eine

Spanne von -8 Prozent bis -9 Prozent. Zuvor hatte Voltabox mit einer

positiven EBIT-Marge von 8 bis 9 Prozent gerechnet.

Der Vorstand hat strukturelle Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet, um eine

nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone im Jahr 2020 zu gewährleisten.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte Voltabox im ersten Halbjahr 2019 einen um

77 Prozent gestiegenen Umsatz in Höhe von 32,1 Mio. Euro. Das EBIT lag bei

-3,6 Mio. Euro nach 0,1 Mio. Euro im Vorjahr. Voltabox wird seinen Bericht

zum ersten Halbjahr am 21. August 2019 veröffentlichen.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker

Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen.

Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke

Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt

werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den

Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in

Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen

hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen

wie z.B. Hochleistungs-Motorräder.

Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück

(Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China) sowie

Entwicklungsstandorte in Aachen und Korntal-Münchingen (Deutschland).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.

Ansprechpartner

Voltabox AG

Stefan Westemeyer

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: investor@voltabox.ag

---------------------------------------------------------------------------

12.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Voltabox AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 9930 964

Fax: +49 (0)5250 9930 901

E-Mail: info@voltabox.ag

Internet: www.voltabox.ag

ISIN: DE000A2E4LE9

WKN: A2E4LE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 856153

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

856153 12.08.2019 CET/CEST

°