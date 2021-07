DGAP-Adhoc: Voltabox-Ergebnis 2020 durch Materialaufwendungen für Alt-Technologien belastet - Zukünftig Konzentration auf Industriegeschäft in Europa (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Voltabox-Ergebnis 2020 durch Materialaufwendungen für Alt-Technologien belastet - Zukünftig Konzentration auf Industriegeschäft in Europa

^

DGAP-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Strategische

Unternehmensentscheidung

Voltabox-Ergebnis 2020 durch Materialaufwendungen für Alt-Technologien

belastet - Zukünftig Konzentration auf Industriegeschäft in Europa

08.07.2021 / 19:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Voltabox-Ergebnis 2020 durch Materialaufwendungen für Alt-Technologien

belastet - Zukünftig Konzentration auf Industriegeschäft in Europa

Delbrück, 8. Juli 2021 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] wird in ihrem

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 aufgrund eines außerordentlichen

Materialaufwands durch die Nutzung von Alt-Technologien ein um ca. 16,1 Mio.

Euro niedrigeres EBITDA ausweisen als am 27. April 2021 kommuniziert.

Hintergrund ist die Verwendung zukünftig nicht mehr genutzter

Zelltechnologien unter Buchwert im zweiten Halbjahr 2020. Zunächst waren

diese Aufwendungen als Wertminderung ausgewiesen und damit nicht im EBITDA

enthalten. Damit ergibt sich nach dem um diesen Materialaufwand adjustierten

erwarteten EBITDA in Höhe von -8,1 Mio. Euro ein unbereinigter Wert von

-24,2 Mio. Euro.

Weiterhin hat der Vorstand zur weiteren Stabilisierung der Ergebnissituation

beschlossen, einen Verkaufsprozess für die defizitäre US-Tochtergesellschaft

Voltabox of North America, Inc. und deren Tochter Voltabox of Texas, Inc. zu

starten. Voltabox wird sich daher zukünftig auf das Industriegeschäft in

Europa konzentrieren. Das Geschäft mit Automobilkunden wird das Unternehmen

voraussichtlich vollständig und exklusiv an die paragon GmbH & Co. KGaA

auslizenzieren.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein leistungsstarker und

technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in

industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und

leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in

Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in

Bussen für den Personennahverkehr, Land- und Baumaschinen und Gabelstaplern.

Voltabox unterhält aktuell Produktionsstätten am Unternehmenssitz in

Delbrück (Deutschland) und in Austin (Texas, USA).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.

Ansprechpartner

Voltabox AG

Stefan Westemeyer

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: investor@voltabox.ag

---------------------------------------------------------------------------

08.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Voltabox AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 9930 964

Fax: +49 (0)5250 9930 901

E-Mail: info@voltabox.ag

Internet: www.voltabox.ag

ISIN: DE000A2E4LE9

WKN: A2E4LE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1216971

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1216971 08.07.2021 CET/CEST

°