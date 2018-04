DGAP-Adhoc: Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2017 (deutsch)

Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2017

Essen, den 16. April 2018 - Die Instone Real Estate Group N.V. (ISIN

NL0012757355, WKN A2JCTW) gibt heute bekannt, dass die Veröffentlichung des

Jahresfinanzberichts der Instone Real Estate Group N.V. für das

Geschäftsjahr 2017 sich verzögert und statt am 26. April 2018

voraussichtlich am 8. Mai 2018 erfolgen wird. Spätestens eine Woche vor

Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts wird die Gesellschaft eine

Vorabbekanntmachung gemäß §§ 114 Abs. 1, 117 Nr. 1 WpHG veröffentlichen.

Hintergrund der Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts

ist die langfristige und intensive Ressourcenbindung bis zum Abschluss der

Vorbereitungen der Börsennotierung im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse Mitte Februar 2018 einschließlich des vorangegangenen

Formwechsels in eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht (naamloze

vennootschap (N.V.), die zu einer außergewöhnlich späten Allokation aller

erforderlichen Ressourcen auf die Erstellung des Jahresfinanzberichts für

das Geschäftsjahr 2017 geführt hat.

Gleichzeitig teilt die Gesellschaft mit, dass gemäß ihren vorläufigen

ungeprüften Zahlen die konsolidierten Umsatzerlöse der Instone Real Estate

Group N.V. für das Geschäftsjahr 2017 bei voraussichtlich 200 Mio. Euro

liegen. Das konsolidierte Ergebnis (EBIT) für das Geschäftsjahr 2017 beträgt

voraussichtlich -11 Mio. Euro. Bereinigt um Sondereffekte beläuft sich das

konsolidierte Ergebnis (EBIT) voraussichtlich auf über 38 Mio. Euro. Diese

Sondereffekte resultieren aus Effekten der Kaufpreisallokation basierend auf

dem Erwerb der formart GmbH & Co. KG in 2014 und der GRK-Holding GmbH in

2015 sowie bestimmten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang, für

die die Gesellschaft von den ehemaligen Alleingesellschaftern in voller Höhe

mit einem entsprechenden ergebnisneutralen Eigenkapitaleffekt freigestellt

wurde.

Kontaktdetails

Investor Relations

Thomas Eisenlohr

Instone Real Estate

Telefon: +49 201 45355365

E-Mail: thomas.eisenlohr@instone.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V.

Baumstraße 25

45128 Essen

Deutschland

Telefon: +49 201 453 550

E-Mail: ir@instone.de

Internet: www.instone.de

ISIN: NL0012757355

WKN: A2JCTW

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

