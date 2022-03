DGAP-Adhoc: Veränderungen im Verwaltungsrat der Cicor Gruppe - Denise Koopmans als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagen (deutsch)

Veränderungen im Verwaltungsrat der Cicor Gruppe - Denise Koopmans als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagen

Bronschhofen, 17. März 2022 - Im Verwaltungsrat der Cicor Gruppe (SIX Swiss

Exchange: CICN) wird es an der bevorstehenden ordentlichen

Generalversammlung vom 12. April 2022 zu personellen Veränderungen kommen.

Andreas Dill und Erich Haefeli werden sich nicht zur Wiederwahl als

Mitglieder des Verwaltungsrats zur Verfügung stellen. Der Verwaltungsrat

wird den Aktionärinnen und Aktionären Denise Koopmans zur Wahl vorschlagen.

Die beiden langjährigen Verwaltungsräte Andreas Dill und Erich Haefeli haben

angekündigt, dass sie nicht mehr zur Wiederwahl antreten werden. In den

vergangenen 13 beziehungsweise 7 Jahren haben Andreas Dill und Erich Haefeli

das Unternehmen nicht nur strategisch ausgerichtet, sondern auch den

Grundstein dafür gelegt, eines der führenden Elektronikunternehmen in Europa

zu werden. Mit ihrem grossen Engagement haben sie massgeblich dazu

beigetragen, dass Cicor an einen neuen Verwaltungsrat und einen neuen

Ankeraktionär übergeben werden konnte. Der Verwaltungsrat dankt beiden

Kollegen für ihren nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens.

Der Verwaltungsrat nominiert Denise Koopmans als neues Mitglied.

Gleichzeitig wird das Gremium von fünf auf vier Personen verkleinert. Denise

Koopmans verfügt über umfangreiche Erfahrungen in leitenden Positionen bei

der organischen und transformatorischen Entwicklung von globalen

B2B-Unternehmen. Seit 2015 ist sie Verwaltungsratsmitglied von Unternehmen,

die sich mit (digitaler) Unternehmenstransformation, Innovation und

Neugestaltung von Geschäftsmodellen befassen. Sie unterstützt Unternehmen

bei ihrem Wachstum und der Skalierung von B2B-Geschäften in neuen Märkten

und Regionen.

Denise Koopmans ist Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizerischen Post,

dem in Finnland börsennotierten Unternehmen Sanoma (Lern- und

Verbrauchermedien) und der Royal BAM Group (Baugewerbe), die in den

Niederlanden börsennotiert ist. Bis 2015 war Denise Koopmans Managing

Director der Legal & Regulatory Division und Direktorin des globalen

Geschäftsbereichs für Workflow-Lösungen bei Wolters Kluwer. Bei Wolters

Kluwer hat sie die digitale Transformation des Geschäftsbereichs geleitet

und das Umsatzwachstum durch neue softwarebasierte Produktinnovationen

vorangetrieben. Bevor sie zu Wolters Kluwer kam, war Denise Koopmans CEO von

LexisNexis Intelligence Solutions (RELX-Gruppe), einem globalen Unternehmen

für Business Intelligence und Analyselösungen mit Hauptsitz in Paris. Denise

Koopmans hat einen Abschluss der Universität Rotterdam (LL.M.), der Harvard

Business School (AMP) und von Insead (IDP-C).

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Phone +41 71 913 73 00

Email: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer

Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis

hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern an elf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende

Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &

Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen

Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von

elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

