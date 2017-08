DGAP-Adhoc: Vectron Systems AG: Anfechtungsklagen ohne operative Auswirkung (deutsch)

Vectron Systems AG: Anfechtungsklagen ohne operative Auswirkung

Der Gesellschaft sind Klagen von drei Aktionären gegen den auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juni 2017 gefassten Beschluss betr. die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2017) mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts am 21.08.2017 zugestellt worden. Die Klagen stützen sich auf rein formale Umstände. Es wird die Auffassung vertreten, vor der Hauptversammlung sei der Bericht des Vorstands zum genehmigten Kapital nicht rechtzeitig veröffentlicht worden. Ein Kläger behauptet sogar, dass die Veröffentlichung vor der Hauptversammlung nicht erfolgt sei. Dies ist falsch, tatsächlich wurde der Bericht am 16.06.2017, aus Sicht der Gesellschaft rechtzeitig, veröffentlicht. Diesen Standpunkt wird die Gesellschaft vor Gericht mit Nachdruck vertreten und ist zuversichtlich, sich hiermit auch durchsetzen zu können.

Auf die operative Arbeit der Gesellschaft haben diese Klagen keinen Einfluss, da man mit einer wirtschaftlichen Eigenkapitalquote von 71,8 % und einem Cashbestand von EUR 8,998 Mio. zum Halbjahr über eine starke Kapitalbasis verfügt, die mehr als ausreicht, um aus heutiger Sicht damit alle aktuell geplanten Projekte problemlos finanzieren zu können.

Die angefochtenen Hauptversammlungsbeschlüsse waren reine Vorratsbeschlüsse, wie sie die Gesellschaft seit Jahren regelmäßig fasst. Da aktuell keine Ausnutzung dieser genehmigten Kapitalien im Rahmen einer Kapitalerhöhung geplant ist, sind die Auswirkungen also rein virtuell. Die Gesellschaft wird entsprechende neue Beschlüsse dann ggf. auf der nächsten Hauptversammlung neu fassen.

