DGAP-Adhoc: Varengold Bank AG: Einbeziehung in das Basic Board (deutsch)

Hamburg, 16. Februar 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat haben die Einbeziehung der Aktien der Varengold Bank AG (Symbol: VG8) in das Börsensegment "Basic Board" am Open Market beschlossen, da die Deutsche Börse AG zum 1. März 2017 den Entry Standard abschafft und stattdessen ein neues Börsensegment einführt. Die Varengold Bank AG wird somit keinen Antrag auf Einbeziehung ihrer Aktien in das neue Segment "Scale" stellen.

Varengold Bank AG
Große Elbstraße 14
22767 Hamburg
Deutschland

