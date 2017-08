DGAP-Adhoc: VZ Holding AG: VZ Gruppe bleibt auf Wachstumskurs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "VZ Holding":

VZ Holding AG: VZ Gruppe bleibt auf Wachstumskurs

Medienmitteilung

VZ Gruppe bleibt auf Wachstumskurs

Zürich, 11. August 2017 - Gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 steigerte die VZ Gruppe ihren Ertrag um 12,3 Prozent. Die Betriebskosten stiegen um 12,8 Prozent, sodass die operative Marge praktisch unverändert blieb. Der Reingewinn nahm um 9,3 Prozent zu. CEO Matthias Reinhart erwartet, dass dank der höheren Anzahl Kunden Ertrag und Gewinn für das gesamte Geschäftsjahr weiter wachsen werden.

Ertrag +12,3%, Gewinn +9,3% Die VZ Gruppe steigerte ihren Ertrag im ersten Halbjahr 2017 gegenüber der Vorjahresperiode um 12,3 Prozent auf 127,8 Mio. Franken. Die Betriebskosten stiegen etwa gleich stark, nämlich um 12,8 Prozent auf 71,1 Mio. Franken. Damit fiel die operative Marge ähnlich aus wie im ersten Halbjahr 2016. Der Reingewinn stieg um 9,3 Prozent auf 44,2 Mio. Franken. Die Differenz widerspiegelt die höheren Abschreibungen, die sich aus den Investitionen in den Ausbau der Dienstleistungen und in die Digitalisierung ergaben.

Solide Bilanz Mit 2,3 Mia. Franken ist die Bilanzsumme etwas tiefer als zu Jahresbeginn. Der Rückgang widerspiegelt die optimistischere Stimmung an den Kapitalmärkten. Sie führte dazu, dass die Kundinnen und Kunden wieder mehr investierten und ihre bilanzwirksamen Cash-Bestände so reduzierten. Trotz der Dividendenausschüttung im Frühling bleibt das Eigenkapital der VZ Gruppe unverändert hoch.

Digitalisierung Die Lancierung des Finanzportals des VZ im letzten Sommer zeigt erste positive Wirkungen. Die VZ Gruppe erwartet, dass langfristig immer mehr Kundinnen und Kunden die Möglichkeit nutzen werden, all ihre Finanzangelegenheiten an einem Ort zu bündeln und elektronisch zu organisieren. Damit gewinnen sie den Überblick über alle Vermögensanlagen und Zahlungsströme, über ihre Versicherungen, Hypotheken, Steuern und ihre Vorsorge. Davon profitieren beide Seiten: Mit jeder Dienstleistung, die Kundinnen und Kunden über diese Plattform beziehen, sparen sie Gebühren und Prämien, und für das VZ resultieren mehr Geschäftsmöglichkeiten.

VZ Depotbank in Deutschland In Deutschland hat die neu gegründete VZ Depotbank die Bewilligung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Europäischen Zentralbank erhalten. Damit kann das VZ Deutschland im zweiten Halbjahr beginnen, seine Vermögensverwaltungskunden von Drittbanken auf die eigene Bank-Plattform zu transferieren. Die Lancierung des Finanzportals in Deutschland schafft eine gute Basis, um vermehrt Neukunden für die attraktiven Dienstleistungen des VZ zu gewinnen.

Ausblick «Die stetige Verbreiterung der Kundenbasis ist der Motor für das zukünftige Wachstum der VZ Gruppe», sagt Matthias Reinhart, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden, die das VZ langfristig betreut, stieg in den vergangenen sechs Monaten um etwa 2000 auf rund 31'000. An den Kapitalmärkten erwartet Reinhart im zweiten Halbjahr etwas weniger Rückenwind und schliesst auch stärkere Schwankungen nicht aus. Insgesamt erwartet er, dass Erträge und Gewinn dank der höheren Anzahl Kunden weiter wachsen. «Das sollte uns erlauben, die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 wieder anzuheben.»

Halbjahresbericht Der detaillierte Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen bereit zum Download in der Rubrik «Investoren» auf www.vermoegenszentrum.ch.

Telefonkonferenz Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute mit Matthias Reinhart (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Philipp Marti (CFO) in einer Telefonkonferenz besprechen. Die Einwahldetails erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk.

Ansprechpartner Adriano Pavone Leiter Medienarbeit Telefon: 044 207 25 22 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com www.vzch.com/medien

Petra Märk Head Investor Relations Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: petra.maerk@vzch.com www.vzch.com/investor-relations

Zum VZ Das VZ ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Vermögensverwaltung, Pensionierungs- und Nachlassberatung für Privatpersonen sowie die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zürich, und das VZ ist an 30 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent. Mitte 2017 beschäftigte die VZ Gruppe über 900 Mitarbeitende.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (CHF '000)

1. HJ 2017 2. HJ 2016 1. HJ 2016 Betriebserträge 127'756 122'107 113'758 Betriebsaufwand 71'086 65'658 63'002 Betriebsergebnis (EBITDA) 56'670 56'449 50'756 Reingewinn1 44'164 43'700 40'424 1 Inklusive Minderheitsanteile.

Bilanz (CHF '000)

30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 Bilanzsumme 2'320'945 2'434'598 2'332'821 Eigenkapital1 420'379 420'056 383'644 Netto-Liquidität2 378'849 389'595 333'476 1 Inklusive Minderheitsanteile. 2 Beinhaltet: Flüssige Mittel, kurzfristige Geldanlagen, Wertschriften, Finanzanlagen abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, langfristige Finanzverbindlichkeiten und Bankverpflichtungen.

Eigenkapitalkennzahlen

30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 Eigenkapitalquote1 18,1% 17,3% 16,5% Harte Kernkapitalquote (CET 1) 26,7% 27,9% 26,5% Gesamtkapitalquote (T1 & T2) 26,7% 27,9% 26,5% 1 Eigenkapital im Vergleich zur Bilanzsumme gemäss konsolidierter Bilanz.

Verwaltungsbestände (CHF Mio.)

30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 Assets under Management 19'982 18'415 17'272

Personalbestand

30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 Anzahl Mitarbeitende 915 892 830 Vollzeit-Äquivalente 793,7 771,5 718,3

Sprache: Deutsch Unternehmen: VZ Holding AG Beethovenstrasse 24 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 207 27 27 Fax: +41 44 207 27 28 E-Mail: ir@vzch.com Internet: www.vzch.com ISIN: CH0028200837 Börsen: SIX Swiss Exchange

