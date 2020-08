DGAP-Adhoc: VZ Holding AG: Erneut solides Wachstum der VZ Gruppe (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "VZ Holding":

VZ Holding AG: Erneut solides Wachstum der VZ Gruppe

^

EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

VZ Holding AG: Erneut solides Wachstum der VZ Gruppe

12.08.2020 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586

Erneut solides Wachstum der VZ Gruppe

Zug, 12. August 2020 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge

gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um 7,4 Prozent. Der Reingewinn stieg wie

erwartet überproportional, nämlich um 15,8 Prozent. Für das zweite Halbjahr

erwartet CEO Matthias Reinhart eine Fortsetzung des Wachstums. Er gibt zudem

bekannt, dass die Gruppe ihre Geschäftsleitung um ein Mitglied erweitern

wird.

Gewinn wächst überproportional

Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 wuchsen die Betriebserträge der VZ Gruppe

etwas weniger stark als erwartet, nämlich um 7,4 Prozent von 148,8 auf 159,8

Millionen Franken. Die Bankerträge stiegen hingegen leicht an, obwohl die

Gruppe von einem leichten Rückgang ausgegangen war. Dieser Anstieg ist

hauptsächlich auf die höhere Volatilität an den Börsen zurückzuführen. Wie

erwartet wuchs der Gewinn überproportional, nämlich um 15,8 Prozent von 48,7

auf 56,4 Millionen Franken, vor allem auch dank der tieferen

Steuerbelastung.

Höhere Bilanzsumme

Seit 1. Januar stieg die Bilanzsumme der Gruppe von 4,1 auf 4,6 Milliarden

Franken. Die wichtigsten Gründe für das erhebliche Wachstum sind der

beträchtliche Zustrom von Kundinnen und Kunden und der höhere Freibetrag der

SNB. Die Kernkapitalquote beträgt neu 24,7 Prozent und ist somit sehr

solide.

Robuste Nachfrage

Sowohl bei der Beratung als auch bei den Plattform-Lösungen erwies sich die

Nachfrage als sehr robust. Der Lockdown führte dazu, dass sich ein Teil der

Beratungsaufträge in die Zukunft verschob. Die Nachfrage nach

Plattform-Lösungen ist davon jedoch weniger betroffen: Dort konnten netto

erstmals mehr als 3000 neue Kundinnen und Kunden verzeichnet werden. Das

schlägt sich direkt im Netto-Neugeld nieder, das gegenüber dem ersten

Halbjahr 2019 von 1,3 auf 1,64 Milliarden anstieg.

Ergänzung der Gruppen-Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat hat entschieden, Philipp Heer per 1. Januar 2021 in die

Geschäftsleitung der VZ Gruppe aufzunehmen. Er führt die Regionen Bern,

Zentral- und Südschweiz, die Fachbereiche Unternehmensnachfolge,

Nachlassplanung, Willensvollstreckung und Steuern, und neu auch die

Privatversicherungen.

Ausblick

«Im zweiten Halbjahr rechnen wir mit einer Fortsetzung des Wachstums, sowohl

bei der Beratung als auch bei den Plattformen. Während die Bankerträge

weiter rückläufig sein dürften, gehen wir von leicht steigenden

Verwaltungserträgen aus - abhängig von der Entwicklung an den Börsen», sagt

Matthias Reinhart, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Insgesamt erwarten

wir für das Geschäftsjahr 2020 leicht höhere Erfolgszahlen als im Vorjahr,

sodass die Dividende erneut erhöht werden dürfte.»

Halbjahresbericht

In der Rubrik «Investoren» der Firmenwebsite stehen der detaillierte Bericht

und die Investoren-Präsentation zum Download bereit: vzch.com/berichte

Telefonkonferenz

Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute in

einer Telefonkonferenz besprechen mit Matthias Reinhart (Vorsitzender der

Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer). Die

Einwahldetails erfahren Sie von Adriano Pavone oder Petra Märk.

Ansprechpartner

Adriano Pavone Petra Märk

Leiter Medienarbeit Head Investor Relations

Telefon: 044 207 25 22 Telefon: 044 207 26 32

E-Mail: E-Mail: [1]petra.maerk@vzch.com 1.

adriano.pavone@vzch.com mailto:petra.maerk@vzch.com

[1]vzch.com/medien 1. [1]vzch.com/investor-relations 1.

http://www.vzch.com/medien http://www.vzch.com/investor-relations

Alternative Performance-Kennzahlen

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die in den

International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht enthalten sind.

Details dazu finden sich im Verzeichnis auf Seite 25 des Halbjahresberichts

2020.

Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding

sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und

Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung

von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten

Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet

sich in Zug, und das VZ ist an 34 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz

und in Deutschland präsent.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren,

Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen,

Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen

impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige

Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (CHF '000) 1. HJ 2020 2. HJ 2019 1. HJ 2019

Betriebserträge 159'836 152'908 148'810

Betriebsaufwand 85'176 79'821 79'519

Betriebsergebnis (EBIT) 65'837 64'365 60'385

Reingewinn 56'434 53'582 48'723

Bilanz (CHF '000) 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019

Bilanzsumme 4'591'066 4'056'231 3'470'104

Eigenkapital 560'924 549'774 510'966

Netto-Liquidität 384'752 432'380 371'417

Eigenkapitalkennzahlen 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019

Eigenkapitalquote 12,2% 13,6% 14,7%

Harte Kernkapitalquote (CET 1) 24,7% 27,7% 25,8%

Gesamtkapitalquote (T1 & T2) 24,7% 27,7% 25,8%

Verwaltungsbestände (CHF Mio.) 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019

Assets under Management 28'585 27'627 25'623

Personal 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2019

Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 985,1 944,8 924,2

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d70db699650c3bcfa331631ba01eefcb

Dateibeschreibung: Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VZ Holding AG

Innere Güterstrasse 2

6300 Zug

Schweiz

Telefon: +41 58 411 80 00

Fax: +41 58 411 80 81

E-Mail: ir@vzch.com

Internet: www.vzch.com

ISIN: CH0528751586

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1115317

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1115317 12.08.2020 CET/CEST

°