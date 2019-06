DGAP-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: BaFin billigt Wertpapierprospekt für Emission der Unternehmensanleihe 2019/2024 (deutsch)

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: BaFin billigt Wertpapierprospekt für Emission der Unternehmensanleihe 2019/2024

Leopoldsdorf - 06. Juni 2019 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST")

(Aktie: ISIN AT0000A25W06, Anleihe: ISIN DE000A1HPZD0) hat heute die

Billigung des Prospekts für die Emission einer 7,00%-Unternehmensanleihe

(vgl. Corporate News vom 23.05.2019 und Ad-hoc-Mitteilung vom 16.05.2019)

mit einer Laufzeit von fünf Jahren durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten. Der Prospekt ist auf der

Website www.vstbuildingtechnologies.com abrufbar und kann darüber hinaus

während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos

bezogen werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich sowie

das Umtauschangebot für Inhaber der VST-Anleihe 2013/2019 beginnt am 11.

Juni 2019 (00.00 Uhr MESZ) und endet am 25. Juni 2019 (14.00 Uhr MESZ).

Die 7,00%-VST-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2R1SR7) hat ein Emissionsvolumen

von bis zu 15 Mio. Euro und eine Laufzeit vom 28. Juni 2019 bis 27. Juni

2024 (Rückzahlung am 28. Juni 2024). Die erste Zinszahlung ist für 28.

Dezember 2019 geplant und erfolgt bis Laufzeitende halbjährlich, jeweils am

28. Juni und 28. Dezember eines jeden Jahres. Die Einbeziehung der

Schuldverschreibungen in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter

Wertpapierbörse ist vorgesehen. Die Notierungsaufnahme erfolgt

voraussichtlich am 28. Juni 2019. Die Zeichnung ist auch über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, über das Xetra-Zeichnungstool

'Direct Place', möglich.

Der Emissionserlös der neuen Unternehmensanleihe soll unter anderem für das

weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung

bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine

Unternehmenszwecke verwendet werden. Weiterführende Informationen zu der

Unternehmensanleihe werden auch auf der Website der VST BUILDING

TECHNOLOGIES AG unter www.vstbuildingtechnologies.com veröffentlicht.

Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der

Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch

eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein

Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von

Wertpapieren der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG dar und ist weder zur

Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb

der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s),

Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder

Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von

Teilschuldverschreibungen der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG erfolgt

ausschließlich durch und auf Grundlage des von der zuständigen

Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekts. Im Zusammenhang mit einem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im gebilligten Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere

nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten

von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur

Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht

an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den

USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr

Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort

veröffentlicht werden.

Kontakt

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Ansprechpartner: Kinga Reinhoffer

Telefon: +43 2235 81 071 770

E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com

Feuerwehrstraße 17

A-2333 Leopoldsdorf

www.vstbuildingtechnologies.com

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

VST@edicto.de

Telefon: +49 69 905505-56

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17

2333 Leopolsdorf bei Wien

Österreich

Telefon: +43 (0) 2235/81071 774

Fax: +43 (0) 2235/81071 - 715

E-Mail: k.kowalewski@vst-austria.at

ISIN: DE000A1HPZD0

WKN: A1HPZD

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), München, Tradegate Exchange

°