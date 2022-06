DGAP-Adhoc: Utopia Music AG mietet sich auf dem Suurstoffi-Areal ein (deutsch)

Utopia Music AG mietet sich auf dem Suurstoffi-Areal ein

^

Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

Utopia Music AG mietet sich auf dem Suurstoffi-Areal ein

10.06.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zug, 10. Juni 2022

Die Zug Estates AG hat mit der Utopia Music AG einen 10-jährigen Mietvertrag

über 4500 m2 unterzeichnet. Das heute in Zug ansässige Unternehmen mietet

per Juli 2022 die gesamte Liegenschaft Suurstoffi 6 auf dem Suurstoffi-Areal

in Risch Rotkreuz. Dank dieser erfolgreichen Vermietung wird Zug Estates

ihre Leerstandsquote deutlich reduzieren.

Alain Baumgartner, Leiter Portfoliomanagement der Zug Estates AG, freut sich

über den attraktiven Zuwachs in der Suurstoffi: «Utopia Music AG ist eines

der weltweit führenden Fintech-Unternehmen im Musikbereich und passt als

innovatives Unternehmen hervorragend zu den bereits im Areal ansässigen

Mietern.»

Markku Mäkeläinen, CEO Utopia Music, fügt hinzu: «Die Mission von Utopia ist

es, die Welt der Musikindustrie zu verbessern. Dazu gehört im Wesentlichen,

dass wir uns unserer Auswirkungen auf die Umwelt bewusst sind. Als eines der

umweltfreundlichsten Gebäude der Schweiz steht die Suurstoffi 6 im Einklang

mit den Werten unseres Unternehmens und bietet unseren Mitarbeitenden einen

komfortablen und grosszügigen Raum für Zusammenarbeit und Innovationen.»

Bei dem 2020 fertiggestellten siebengeschossigen Gebäude Suurstoffi 6

handelt es sich um eine Holz-Hybrid-Konstruktion. Es ist eines von drei

Gebäuden auf dem Baufeld 1, auf dem sich ebenfalls der Campus Zug-Rotkreuz

der Hochschule Luzern befindet. Der moderne Holzbau erfüllt dabei höchste

Nachhaltigkeitsanforderungen. Er zeichnet sich durch eine

ressourcenschonende Bauweise aus und kann dank des arealeigenen

Energiesystems nahezu CO2-frei betrieben werden.

Suurstoffi-Areal

Auf dem Suurstoffi-Areal in Risch Rotkreuz entwickelte Zug Estates ein

integriertes und verkehrsfreies Quartier, in dem Wohnen, Arbeiten und

Freizeitaktivitäten miteinander verbunden sind. Die Suurstoffi bietet Raum

für 1400 Bewohner, gegen 2000 Studierende und über 2500 Arbeitsplätze.

Über Utopia Music

Das Schweizer Musik-Fintech-Unternehmen Utopia Music wurde 2016 gegründet

und hebt die Musikindustrie mit klaren, transparenten und zuverlässigen

datenbasierten Lösungen auf eine neue Ebene. Inzwischen ist Utopia in mehr

als 10 Städten weltweit vertreten und beschäftigt 600 Mitarbeitende. Die

Mission von Utopia ist es, die Welt der Musik zu verbessern. In Utopia kann

die Industrie Marktchancen in Echtzeit verfolgen. Investorinnen und

Investoren lassen Musikkataloge zu einer echten Anlageklasse avancieren.

Verwertungsgesellschaften können mehr tracken und haben geringere Ausgaben.

Labels, Verlage und Vertriebe vereinfachen und verbessern ihre

Geschäftsabläufe. Dabei steht alles unter der Devise «Fair Pay for Every

Play».

Bild

Beim siebengeschossigen Gebäude Suurstoffi 6 handelt es sich um eine

Holz-Hybrid-Konstruktion.

https://zugestates.ch/assets/img/png/Suurstoffi_S6.jpg

[IMAGE]

Downloads:

Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:

26.08.2022 Publikation Halbjahresbericht 2022

30.08.2022 Nachhaltigkeitsforum

24.02.2023 Publikation Geschäftsbericht 2022

Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch

1. mailto:ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet

Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral

gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung

ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug

und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City

Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und

einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug

per 31. Dezember 2021 CHF 1.7 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX

Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805

212).

Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10

10 | www.zugestates.ch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zug Estates Holding AG

Industriestrasse 12

6300 Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 729 10 10

E-Mail: ir@zugestates.ch

Internet: www.zugestates.ch

ISIN: CH0148052126, CH0148052118

Valorennummer: A1J0M6

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1373411

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1373411 10.06.2022 CET/CEST

°