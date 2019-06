DGAP-Adhoc: UmweltBank beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von EUR 9,90 im Verhältnis 8:1 (deutsch)

UmweltBank beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von EUR 9,90 im Verhältnis 8:1

UmweltBank beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus

genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von EUR 9,90 im Verhältnis 8:1

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB

DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN

DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN

SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Nürnberg, 26. Juni 2019

Der Vorstand der UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (nachfolgend die

"UmweltBank" oder die "Gesellschaft"), hat heute beschlossen, eine

Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des

Genehmigten Kapitals 2017/1 durchzuführen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 28.239.460,00 um bis

zu EUR 3.529.932,00 auf bis zu EUR 31.769.392,00 durch die Ausgabe von bis

zu 3.529.932 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je

Stückaktie (nachfolgend auch die "Neuen Aktien") und mit voller

Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019, erhöht werden. Mit der

Emission soll die Kapitalausstattung der Gesellschaft weiter verbessert und

die Grundlage für das weitere Wachstum der Geschäftstätigkeit gelegt werden.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege eines

mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 8:1 von der Lang & Schwarz Broker

GmbH, Düsseldorf, zum Bezug angeboten, d.h. acht alte Aktien berechtigen zum

Bezug einer Neuen Aktie.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 3. Juli 2019 und endet mit

Ablauf des 24. Juli 2019. Der Bezugspreis beträgt EUR 9,90. Ein

Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte

verfallen wertlos.

Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden den

bezugsberechtigten Aktionären der Gesellschaft zum Überbezug für den

Bezugspreis, daneben im Rahmen einer Privatplatzierung ausgesuchten Anlegern

zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, zum Erwerb

angeboten werden. Über die Zuteilung entscheidet insoweit unter Wahrung des

aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes der Vorstand im

pflichtgemäßen Ermessen.

Die Zustimmung des Aufsichtsrats zu den Beschlüssen des Vorstands steht noch

aus.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am

2. Juli 2019 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft

unter www.umweltbank.de/Kapitalerhoehung veröffentlichten Bezugsangebot

entnommen werden.

Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher

Kontakt:

UmweltBank AG

Thorsten Boiger - Leiter Vorstandsreferat

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 5308 - 1000

E-Mail: vorstand@umweltbank.de

www.umweltbank.de

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein

Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder

Bezugsrechten noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren oder Bezugsrechten in den Vereinigten Staaten, Kanada,

Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese

Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen nicht

in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act

of 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wertpapiere und Bezugsrechte,

auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind und werden

nicht gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das

Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - weder

in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft.

Ein öffentliches Angebot wird ausschließlich in der Bundesrepublik

Deutschland stattfinden. Als Grundlage hierfür wird voraussichtlich am 27.

Juni 2019 ein Wertpapierprospekt unter www.umweltbank.de/Kapitalerhoehung

veröffentlicht werden. Bezugsberechtigte Aktionäre sollten sich vor einer

Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts mit dem Wertpapierprospekt

vertraut machen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Deutschland

Telefon: 0911 5308-123

Fax: 0911 5308-129

E-Mail: hallo@umweltbank.de

Internet: www.umweltbank.de

ISIN: DE0005570808

WKN: 557080

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

Exchange; SIX

