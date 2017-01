DGAP-Adhoc: USU Software AG übernimmt unitB technology GmbH als Full-Service-Agentur für digitale Medien und IT (deutsch)

USU Software AG übernimmt unitB technology GmbH als Full-Service-Agentur für digitale Medien und IT

Die USU Software AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE000A0BVU28), Möglingen, ("USU"), hat mit Wirkung zum 1. Januar 2016 sämtliche Geschäftsanteile an der unitB technology GmbH, Berlin, zur Erweiterung des Angebotsportfolios im Bereich Individuallösungen und Portale erworben. Der Vorstand der USU und die Gesellschafter der unitB technology haben heute die Verträge über den Kauf der Anteile unterzeichnet. Der Kaufpreis wird in bar entrichtet, beinhaltet einen fixen und einen variable Anteil und liegt in Abhängigkeit der zukünftigen Entwicklung von unitB technology zwischen ca. 4,0 und 5,1 Mio. Euro.

unitB technology ist eine auf Digitale Medien und IT spezialisierte Full- Service-Agentur, die IT- und Marketing-Lösungen für Corporate Websites, Produktmarketing und Kundenkommunikation entwickelt. Damit wird unitB technology als neue Tochtergesellschaft der USU Software AG das bestehende IT-Lösungs- und Beratungsportfolio, insbesondere Portal-Lösungen im Bereich Business Solutions der USU-Gruppe, in idealer Weise ergänzen. unitB technology wurde im Jahr 2002 gegründet und beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte unitB technology einen Umsatz von etwa 3,6 Mio. Euro bei einer operativen Ergebnismarge von über 10 Prozent.

USU Software AG Corporate Communications & Investor Relations Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909 E-Mail: t.gerick@usu-software.de

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Spitalhof D-71696 Möglingen Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de

Deutschland

