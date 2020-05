DGAP-Adhoc: The Social Chain AG plant Übernahme der Mehrheit an der A4D Inc. mit Sitz in Carlsbad, CA, USA (deutsch)

The Social Chain AG plant Übernahme der Mehrheit an der A4D Inc.



mit Sitz in Carlsbad, CA, USA

^

DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e):

Absichtserklärung/Firmenübernahme

The Social Chain AG plant Übernahme der Mehrheit an der A4D Inc. mit Sitz in

Carlsbad, CA, USA

07.05.2020 / 12:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR

The Social Chain AG plant Übernahme der Mehrheit an der A4D Inc. mit Sitz in

Carlsbad, CA, USA

Berlin, 7. Mai 2020 - Die The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:

DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") plant die Übernahme der

Mehrheit der Anteile an der A4D Inc. mit Sitz in Carlsbad, CA, USA, einem

Spezialisten für digitales Performance Marketing.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Durchführung der geplanten

Transaktion am heutigen Tag grundsätzlich zugestimmt.

Die geplante Akquisition von insgesamt 51% des Stammkapitals der A4D Inc.

soll über eine Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA erfolgen.

Der Erwerb der Anteile an der A4D Inc. soll gegen Zahlung eines Kaufpreises

im niedrigen zweistelligen Millionenbereich erfolgen.

CEO und Alleingesellschafter der A4d Inc., Jason Akatiff, soll auch nach

Vollzug der geplanten Transaktion CEO der A4D Inc. bleiben.

Der Vollzug der Transaktion ist zwischen den Parteien derzeit für Ende Mai

vorgesehen.

Über THE SOCIAL CHAIN AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THE SOCIAL CHAIN AG

Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform

LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und

Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in

Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.

Kontakt:

Jana Walker | Investor Relations

ir@socialchain.com

---------------------------------------------------------------------------

07.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Social Chain AG

Gormannstraße 22

10119 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 120840112

E-Mail: contact@socialchain.com

Internet: www.socialchain.com

ISIN: DE000A1YC996

WKN: A1YC99

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

EQS News ID: 1038585

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1038585 07.05.2020 CET/CEST

°