DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG: Großaktionär Fosun übernimmt Mehrheit und stellt EUR 5 Mio. Wachstumskapital zur Verfügung (deutsch)

Großaktionär Fosun übernimmt Mehrheit und stellt EUR 5 Mio. Wachstumskapital

zur Verfügung

Hamburg - 26. August 2019

Die in Shanghai, China ansässige FOSUN- Gruppe erhöht ihre Beteiligung an

der The Naga Group AG, Hamburg, durch Erwerb weiterer 17,22% der Aktien der

Gesellschaft von anderen Aktionären.

Zusammen mit ihrer bereits bestehenden Beteiligung wird FOSUN mit diesem

Erwerb direkt und indirekt Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft werden.

Voraussichtlich wird auch das Führungsteam von Naga seine Investition in

Aktien der Gesellschaft durch Erwerb eines bedeutenden Aktienanteils von

anderen Aktionären erhöhen.

Im Zuge des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung stellt FOSUN der Naga weiteres

Wachstumskapital von EUR 5 Mio. zur Verfügung wovon EUR 3 Mio. als

Gesellschafterdarlehen und weitere EUR 2 Mio. über die Zeichnung einer

Wandelanleihe gewährt werden, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden soll.

Als weitere Bestandteile im Rahmen der Transaktion werden knapp 90% der

Aktionäre der Gesellschaft Halte- und Stimmrechtsbindungsvereinbarungen für

weitere 3 Jahre abschließen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion nach Eintritt verschiedener

aufschiebender Bedingungen bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein wird.

Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Stadthausbrücke 1-3

20355 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Major Shareholder FOSUN to take majority, EUR5M growth capital to be

injected.

Hamburg - 26 August 2019

Shanghai-based FOSUN- Group increases its stake in The Naga Group AG,

Hamburg, by acquiring an additional 17.22 % of the shares in the company

from other shareholders. Together with the shares held so far, directly and

indirectly, FOSUN will become the companies' majority shareholder in the

course of this acquisition.

It is envisaged that the NAGA management team will increase its investment

in shares of the company as well by purchasing a significant amount of

shares from other shareholders.

Alongside the acquisition of the majority stake, FOSUN undertakes to inject

further growth capital of EUR5M into NAGA whereof EUR3M will be granted as a

senior loan and additional EUR2M via subscription of a convertible note,

whereby the subscription rights of the shareholders shall be excluded.

As part of the set of the transaction agreements, close to 90 % of the

companies' shareholders will lockup their shares for an additional 3 year

period and enter into a voting pool during that time.

Being subject to various closing conditions, the transaction is expected to

be closed until year-end 2019.

Contact:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Management Board

Stadthausbrücke 1-3

20355 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com

