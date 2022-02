DGAP-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen deutlich (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen deutlich

The Grounds Real Estate Development AG übertrifft Umsatz- und

Ergebnisprognose 2021 auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen deutlich

The Grounds Real Estate Development AG übertrifft Umsatz- und

Ergebnisprognose 2021 auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen deutlich

Berlin, 1. Februar 2022 - Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen hat die

The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) im Geschäftsjahr

2021 Konzernumsatzerlöse von mehr als 30 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis

vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 8,0 Mio. EUR erwirtschaftet und

damit die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2021 deutlich übertroffen.

Die ursprünglich für 2021 erwarteten Konzernumsatzerlöse von 23 Mio. EUR

werden somit um mindestens 30%, das erwartete Konzern-EBIT von 6,1 Mio. EUR

um mindestens 31% übertroffen.

Einen größeren Beitrag am deutlichen Überscheiten der Planzahlen leistete

der Verkauf eines Mehrheitsanteils am Projekt Börde Bogen in Magdeburg an

einen Joint-Venture Partner. Aber auch die Wertentwicklung des Portfolios im

Anlagevermögen und die Umsatzrealisierung nach Baufortschritt in den

Projektentwicklungen haben zum Übertreffen der Umsatz- und EBIT-Erwartungen

beigetragen.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021 ist am

13. April 2022 vorgesehen.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

°