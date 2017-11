DGAP-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Bezugspreis für die Kapitalerhöhung gegen Einlagen auf 2,20 EUR je Aktie festgelegt (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG: Bezugspreis für die Kapitalerhöhung gegen Einlagen auf 2,20 EUR je Aktie festgelegt

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Bezugspreis für die Kapitalerhöhung gegen Einlagen auf 2,20 EUR je Aktie festgelegt

Berlin, 1. November 2017. Der Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die von der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2017 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Einlagen festgelegt. Von den insgesamt 17.600.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden bereits 12.500.000 Aktien gegen Sacheinlage gezeichnet. Die verbliebenen 5.100.000 Aktien können die Aktionäre der Gesellschaft, vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts, die kurzfristig erwartet werden, zu einem Bezugspreis von 2,20 EUR je neuer Aktie zeichnen. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:44, das heißt für eine alte Aktie können 44 neue Aktien bezogen werden.

Die zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichneten neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung an Investoren insbesondere in Südafrika und Deutschland angeboten werden.

