DGAP-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Talanx beschließt Führungswechsel (deutsch)

Talanx beschließt Führungswechsel

Hannover, 10. November 2017

Mit personellen Veränderungen hat der Aufsichtsrat der Talanx AG in seiner heutigen Sitzung den Führungswechsel an der Spitze des Unternehmens beschlossen und somit wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende, Wolf-Dieter Baumgartl (74), wird sich nach zwölfjähriger Tätigkeit in dieser Funktion auf der nächstjährigen Hauptversammlung am 08. Mai 2018 nicht mehr zur Wahl stellen. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende, Herbert K. Haas (63), wird sich in dieser Hauptversammlung - bei gleichzeitigem Ausscheiden aus dem Vorstand - auf Wunsch des Mehrheitsaktionärs HDI V.a.G. (Vorschlag gemäß § 100 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 4 AktG) zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen. Er wird im Fall seiner Wahl für den Vorsitz des Aufsichtsrats kandidieren. Neuer Vorstandsvorsitzender der Talanx AG wird Torsten Leue (51), bislang als Vorstandsmitglied für das internationale Geschäft mit Privat- und Firmenkunden verantwortlich und zugleich Vorstandsvorsitzender der Talanx International AG. Auf Torsten Leue als Vorstandsvorsitzender der Talanx International AG folgt Sven Fokkema (48), derzeit in der Talanx International AG für Europa zuständiges Vorstandsmitglied. In seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender der Talanx International AG wurde Sven Fokkema in den Vorstand der Talanx AG berufen.

