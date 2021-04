DGAP-Adhoc: TUI AG: TUI beginnt die Platzierung einer Wandelanleihe (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

09.04.2021 / 08:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN

SONSTIGE RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG

RECHTSWIDRIG WÄRE.

Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe mit

Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von circa 350

Millionen Euro mit der Option einer Erhöhung des Emissionsvolumens auf 400

Millionen Euro anzubieten (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die

Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien

von TUI (die "Aktien") wandelbar sein.

TUI beabsichtigt den Erlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen

zur weiteren Verbesserung der Liquiditätsposition im Zuge der anhaltenden

Covid-19 Krise sowie anschließend für die Rückzahlung existierender

Finanzierungsinstrumente zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags mit einer

Stückelung von jeweils 100.000 Euro ausgegeben. Sofern die

Wandelschuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgezahlt oder

zurückgekauft und eingezogen wurden, werden diese zu ihrem Nennbetrag am 16.

April 2028 zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem

halbjährlich nachträglich zahlbaren Kupon zwischen 4,50% und 5,00% per annum

angeboten. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie

zwischen 25% und 30% über dem Referenzaktienkurs (dem volumengewichteten

Kurs der Aktien (VWAP) auf XETRA zwischen dem Beginn der Platzierung und der

Preissetzung des Angebots am 9. April 2021) festgesetzt werden.

TUI wird die Möglichkeit eingeräumt, die noch ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zum

Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit

(i) am oder nach dem 7. Mai 2026 zurückzuzahlen, wenn während eines

bestimmten Zeitraums der Wert einer Wandelschuldverschreibung mit einem

Nennbetrag von 100.000 Euro den Betrag von 130.000 Euro übersteigt, oder

(ii) wenn zu jeglichem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen der von anderen Personen als der Gesellschaft

und ihrer Tochtergesellschaften gehalten wird auf 20% oder weniger des

Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen, die ursprünglich

ausgegeben wurden, gefallen ist. Gläubigern der Wandelschuldverschreibungen

wird die Möglichkeit eingeräumt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer

Wandelschuldverschreibungen zu dem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener, aber

nicht gezahlter Zinsen zum fünften Jahrestag nach der Emission zu fordern.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen

Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie außerhalb von

Australien, Südafrika, Japan und jedem anderen Land, in dem das Angebot und

der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen nach geltendem Recht untersagt

ist, im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf

angeboten (das "Angebot"). In Kanada ist das Angebot nur an institutionelle

Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet,

welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig

akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind. Die

Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf die

Wandelschuldverschreibungen werden ausgeschlossen.

TUI hat sich verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 60 Kalendertagen

nach der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen, vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmen, keine Aktien und keine aktienähnlichen Wertpapiere (equity-linked

securities) anzubieten und keine Transaktionen durchzuführen, die einen

ähnlichen wirtschaftlichen Effekt haben.

Die finalen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden

voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages festgesetzt und durch eine

separate Pressemitteilung bekanntgegeben. Der Valutatag der

Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 16. April 2021 sein.

TUI beabsichtigt die Wandelschuldverschreibungen in den Handel im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,

Südafrika oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den

Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Jurisdiktionen dar. Weder

diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in

irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft

wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder

verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen

wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act

besteht.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und

die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in

der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,

Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese

Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

getätigt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb

Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte

Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung

(EU) 2017/1129.

Ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung

nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der

jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der

Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID

II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II

Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher

deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in Bezug auf diese haben könnte, wurde in Bezug auf die Anleihen

ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt. Als Ergebnis wurde

festgelegt, dass die Anleihen (i) mit einem aus solchen Anlegern, welche die

Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen,

(jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden Zielmarkt vereinbar und (ii) für

einen Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle für

professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien geeignet sind (die

"Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die die Anleihen später anbietet,

verkauft oder empfiehlt (ein "Händler"), sollte die Zielmarktbewertung des

Konzepteurs berücksichtigen. Ein Händler, der den Anforderungen von MiFID II

unterliegt, ist jedoch dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung

in Bezug auf die Anleihen vorzunehmen (indem er entweder die

Zielmarktbewertung des Herstellers übernimmt oder verfeinert) und geeignete

Vertriebskanäle festlegt. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die

Anforderungen jedweder vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher

Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung

beschriebene Angebot von Anleihen und/oder diesen zugrunde liegenden Aktien.

Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine

Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)

irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete

Empfehlung darstellt, in die Anleihen zu investieren, diese zu erwerben oder

irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen.

Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen

Wirtschaftsraum (im Folgenden "EWR") oder im Vereinigten Königreich (im

Folgenden "UK") angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt

zu werden. Zu diesen Zwecken bedeutet "Kleinanleger" (a) eine Person im EWR,

die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne des Artikel 4 Absatz 1

Nummer 11 der MIFID II ist; (ii) ein Kunde im Sinne der EU-Richtlinie

2016/97 (in der geänderten Fassung, der "Richtlinie über den Vertrieb von

Versicherungen"), welcher nicht als professioneller Kunde im Sinne des

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der MIFID II gilt, und (b) eine Person im

Vereinigten Königreich, die ein (oder mehrere) (i) Kleinanleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/565, welche gemäß der EUWA Teil des innerstaatlichen

Rechts von UK darstellt, gilt oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen

des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs (die

"FSMA") und aller Regeln oder Vorschriften, die im Rahmen der FSMA zur

Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/97 erlassen wurden, in welchen der Kunde

nicht als professioneller Anleger gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nr. 8 der

Verordnung (EU) 600/2014, welche wiederum gemäß EUWA Teil des

innerstaatlichen Rechts von UK ist, qualifiziert ist.

Folglich wurde kein Schlüsselinformationsdokument gemäß der Verordnung (EU)

1286/2014 (die "EU PRIIPs-Verordnung") oder der EU-PRIIPs-Verordnung, die

gemäß der EUWA (die "britische PRIIPS Verordnung") Teil des innerstaatlichen

Rechts von UK ist, erstellt, welches erforderlich ist, um die Anleihen

anzubieten oder zu verkaufen oder diese auf andere Weise Kleinanlegern im

EWR oder UK zur Verfügung zu stellen. Daher kann das Anbieten oder Verkaufen

der Anleihen oder die anderweitige Bereitstellung für Privatanleger im EWR

oder in UK gemäß der EU-PRIIPs-Verordnung und/oder der

britischen-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht

zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

beachten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",

"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse daher

wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung

Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.

09.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TUI AG

Karl-Wiechert-Allee 4

30625 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 566-1425

Fax: +49 (0)511 566-1096

E-Mail: Investor.Relations@tui.com

Internet: www.tuigroup.com

ISIN: DE000TUAG000

WKN: TUAG00

Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; London

EQS News ID: 1182678

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1182678 09.04.2021 CET/CEST

