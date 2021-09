DGAP-Adhoc: Swiss Steel Group nominiert neue Mitglieder des Verwaltungsrats (deutsch)

Swiss Steel Group nominiert neue Mitglieder des Verwaltungsrats

Swiss Steel Group nominiert neue Mitglieder des Verwaltungsrats

14.09.2021

Luzern, 14. September 2021 - Swiss Steel Holding AG hat heute zu einer

ausserordentlichen Generalversammlung am 6. Oktober 2021 eingeladen. Der

Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat

mit Ralf Göttel, Mario Rossi und Emese Weissenbacher drei neue Mitglieder

mit ausgewiesener Erfahrung in den Bereichen internationale Führung in einem

industriellen Umfeld, Automobilzulieferung, Prozessoptimierung,

Effizienzsteigerung, strategische Neuausrichtung sowie Finanzen und

Rechnungswesen vor. Des Weiteren wird eine Änderung der Statuten zur Anzahl

der Verwaltungsratsmitglieder auf 5 bis 10 (von 5 bis 9) vorgeschlagen.

Ralf Göttel (DE, 1966) ist derzeit CEO der weltweit tätigen Benteler

International AG mit Sitz in Salzburg. Bevor er 2010 zu Benteler stiess,

bekleidete Ralf Göttel seit 1993 verschiedene globale Verantwortungen bei

der amerikanischen Dana Inc. und war in der Entwicklung bei Ford in

Deutschland tätig. Herr Göttel ist Diplomingenieur von der RWTH Aachen mit

einer Spezialisierung in der Automobilindustrie.

Mario Rossi (CH, 1960) war von 2013 bis Februar diesen Jahres CFO der

Swisscom AG, wo er ab 1998 verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich

inne hatte. Herr Rossi ist derzeit Verwaltungsratspräsident bei Cablex AG

und Mitglied des Verwaltungsrats bei Pilatus Aircraft Ltd. und Hasler

Foundation sowie Mitglied der Sanktionskommission der Schweizer Börse. Mario

Rossi ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer der Swiss Academy for Audit.

Emese Weissenbacher (DE, 1964) ist seit 2015 CFO bei Mann + Hummel

International AG in Deutschland tätig. Seit 1994 hat sie bei dem Unternehmen

Führungsverantwortung im Finanzbereich der Holding wie auch im operativen

Geschäft. Frau Weissenbacher ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats bei

Kongsberg Automotive Holding ASA, Schmalz GmbH und der Kreissparkasse

Ludwigsburg. Emese Weissenbacher hält einen Masterabschluss der Universität

Stuttgart in Economy, Controlling & Business Development sowie einen

Abschluss in Advanced Management der Harvard Business School, Boston.

Gestützt auf Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 können die Aktionäre ihre

Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben

und nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung

teilnehmen.

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:

Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160

Über Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller

Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei

Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den

führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten

Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit

nahezu 10,000 Mitarbeitenden und eigenen Produktions- und

Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten

gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner

Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und

Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des

Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der

detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

