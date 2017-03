DGAP-Adhoc: Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung über EUR 3.000.000,- und Emission einer Wandelanleihe über EUR 5.000.000,- (deutsch)

Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung über EUR 3.000.000,- und Emission einer Wandelanleihe über EUR 5.000.000,-

Die hierin enthaltene Information ist nicht für die Veröffentlichung oder Weitergabe an Personen in den USA, Kanada, Japan und Australien gedacht oder freigegeben.

Berlin, 15. März 2017 - Der Verwaltungsrat der Staramba SE hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/I von derzeit EUR 2.112.000 um EUR 150.000,- auf EUR 2.262.000,- gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 150.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen; die neuen Aktien werden an die von dem Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierte Obotritia Beteiligungs GmbH sowie an den Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert zum Ausgabebetrag von EUR 20,- je Aktie zur Zeichnung angeboten. Herr Daudert beabsichtigt, die Aktien unverzüglich an einen amerikanischen Investor weiterzuleiten. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2016 voll gewinnberechtigt.

Ferner hat die Staramba SE am heutigen Tage beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von EUR 5.000.000,- und eine Laufzeit von zwei Jahren.

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 5.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,-. Der jährliche Zinssatz beträgt 6%.

Die Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Staramba SE. Der Wandlungspreis wurde für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger auf EUR 21,20 je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Die Wandelschuldverschreibungen werden der von dem Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierten Obotritia Beteiligungs GmbH sowie dem Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert angeboten.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Staramba SE vom 28. Juli 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre emittiert und soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von der vorgenannten Hauptversammlung beschlossene Bedingte Kapital 2016/I in Höhe von bis zu EUR 905.999,-. Es ist beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einzubeziehen.

Die Staramba SE wird den Emissionserlös der Kapitalmaßnahmen im Wesentlichen dafür verwenden, Strukturmaßnahmen voranzutreiben und das weitere Wachstum der Gesellschaft auszubauen.

Beide Kapitalmaßnahmen werden von der Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Staramba SE noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien verteilt, veröffentlicht oder dorthin übermittelt werden. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Staramba SE sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert und werden in diesen Ländern weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.

Kontakt: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 34 64 69 845 F: +49 30 34 64 69 841 info@staramba.com www.staramba.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Staramba SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 | 346 469 845 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard)

