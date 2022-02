DGAP-Adhoc: Solides Geschäftsjahr 2021: Sunrise UPC steigert Umsatz und Kundenzahlen (deutsch)

Solides Geschäftsjahr 2021: Sunrise UPC steigert Umsatz und Kundenzahlen

^

Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Solides Geschäftsjahr 2021: Sunrise UPC steigert Umsatz und Kundenzahlen

18.02.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Sunrise UPC ist weiter auf Wachstumskurs. Nettozuwachs von +49'400

Mobile1) Postpaid und +9'300

Breitband-/TV-Abonnenten im 4. Quartal 2021.

* Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 verzeichnet Sunrise UPC einen

Nettozuwachs von insgesamt +181'800 Mobile1) Postpaid sowie +34'700

Breitband-/TV-RGUs und zählt per Ende des 4. Quartals 2021 gesamthaft

5,5 Millionen Abos (Mobile, Breitband- oder TV-RGUs).

* Die Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz (FMC) wächst im Jahr 2021 um +3.1%.

Per Ende 2021 nutzten 56.3% der Festnetz-Breitbandkundinnen und -kunden

auch ein Mobile Postpaid-Angebot.

* Der Umsatz2) belief sich im Q4 2021 auf CHF 760,0 Millionen und wächst

damit auf angepasster Basis im Vergleich zum Vorjahr um +1.0%. Über das

gesamte Geschäftsjahr realisierte Sunrise UPC einen Umsatz von CHF

3'035,7

Millionen (+0.5% im Vorjahresvergleich auf bereinigter Basis).

* Das segmentbereinigte EBITDA2) einschliesslich «costs to capture»3)

(-1.8%) und das bereinigte EBITDA abzüglich Sachanlagenzugänge2)4)

(-2.7%) gehen im Gesamtjahresvergleich leicht zurück.

* Der B2B-Bereich wächst weiter stark mit einem Umsatzplus von +9.9% im Q4

2021 und +3.7% über das ganze Jahr 2021.

* Auch 2021 zeichnen führende Vergleichstests die Leistungsfähigkeit von

Sunrise UPC aus: Die Kundinnen und Kunden profitieren vom besten

Internet sowie in Kombination vom grössten und schnellsten 5G-Netz der

Schweiz.

* Sunrise UPC bietet mit seinem hybriden Fiber-Netz als einziger Anbieter

schweizweit Gigaspeeds für über 90% der Haushalte an.

André Krause, CEO von Sunrise UPC, zeigt sich mit dem ersten konsolidierten

Geschäftsjahr zufrieden: «2021 ist es uns trotz Pandemie, Integration und

intensivem Wettbewerb gelungen, unseren operativen und finanziellen Erfolg

auszubauen. Wir konnten unsere Stärken als fusioniertes Unternehmen im

Privat- und Geschäftskundenmarkt wie auch im Zweitmarken-Geschäft

ausspielen. Mit unseren neuen Angeboten haben wir das Momentum beibehalten

und konnten unsere Marktanteile signifikant steigern. Das schlägt sich auch

in einem soliden Umsatzwachstum nieder. Diese Dynamik stimmt mich auch für

das Geschäftsjahr 2022 zuversichtlich.»

Operative Ergebnisse

Auch im 4. Quartal 2021 konnte Sunrise UPC das Kundenwachstum fortsetzen.

Insgesamt verzeichnet das Unternehmen in den letzten drei Monaten des Jahres

2021 einen Nettozuwachs von +58'700 Breitband-, TV- und Mobile-RGUs. Über

das ganze Jahr gesehen konnten netto +216'500 Abos dazugewonnen werden. Per

Ende 2021 ergeben sich gesamthaft 2,610 Millionen Mobile-RGUs (2,995

Millionen inklusive Zweit-SIM-Karten), 1,166 Millionen Breitband-RGUs (1,222

Millionen inklusive KMU) und 1,240 Millionen TV-RGUs (1,282 Millionen

inklusive KMU).

Am 31. Dezember 2021 betrug die FMC-Durchdringung 56.3%, was einer

Steigerung von +3.1% im Vergleich zum Jahresende 2020 entspricht. Damit

konnte der Rückgang beim durchschnittlichen Umsatz pro Kunde (ARPU) trotz

intensivem Wettbewerb stabilisiert werden (-1.4%). Sunrise UPC wird die

FMC-Rate mit konvergenten Produkten weiter vorantreiben.

B2B-Bereich: Fortgesetztes Wachstum und wegweisende Neuabschlüsse

Sunrise UPC beschleunigte das bereits in den Vorquartalen gezeigte Wachstum

im B2B-Bereich weiter. Auch im 4. Quartal 2021 wurden zahlreiche neue

Verträge und Verlängerungen/Upgrades abgeschlossen, was in einer

Umsatzsteigerung von +9.9% im Vergleich zum Vorjahresquartal resultierte.

Insgesamt legte der B2B-Bereich im Jahr 2021 um +3.7% zu und realisierte

einen Jahresumsatz von CHF 552,3 Millionen. Bedeutende Neuabschlüsse und

Verlängerungen/Upgrades im Q4 2021 waren unter anderem: Appenzeller Bahnen

AG und ERNE Management AG.

Finanzergebnisse

Sunrise UPC steigerte den Umsatz2) im Q4 mit CHF 760,0 Millionen auf

angepasster Basis gegenüber dem Vorjahresquartal um +1.0%. Für das gesamte

Geschäftsjahr 2021 ergibt sich eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr

von +0.5% auf total CHF 3'035,7 Millionen. Dies vorwiegend aufgrund

gesteigerter Service-Umsätze im Mobile Postpaid-Bereich, bei den

Privatkunden sowie im B2B Wholesale-Mobile-Geschäft.

Auch im 4. Quartal 2021 haben die einzelnen Unternehmensbereiche

unterschiedlich zum Ergebnis beigetragen: Mobile CHF 284,3 Millionen (+1.7%

YoY), Festnetz (inklusive Internet, TV und Telefonie) CHF 312,5 Millionen

(-3.4% YoY) und B2B CHF 160,0 Millionen (+9.9% YoY). Über das gesamte

Geschäftsjahr 2021 entwickelten sich die diversen Unternehmensbereiche wie

folgt: Mobile CHF 1'202,2 Millionen (+1.9%), Festnetz CHF 1'259,0 Millionen

(-2.0%) und B2B CHF 552,3 Millionen (+3.7%).

Das segmentbereinigte EBITDA2) sank im 4. Quartal im Vergleich zur

Vorjahresperiode um -0.5% auf CHF 274,6 Millionen. Dies ist hauptsächlich

zurückzuführen auf gesteigerte Marketing- und Vertriebsinvestitionen zur

Unterstützung des neuen Produktportfolios von Sunrise. Mit Blick auf das

gesamte Jahr 2021 sank das segmentbereinigte EBITDA insgesamt um -1.8% auf

CHF 1'104,8 Millionen, dies in erster Linie aufgrund integrationsbedingter

«costs to capture3)».

Das bereinigte EBITDA ohne Sachanlagenzugänge2)4) sank im 4. Quartal 2021 um

-23.3% YoY. Über das gesamte Geschäftsjahr resultierte ein bereinigtes

EBITDA ohne Sachanlagenzugänge auf bereinigter Basis von CHF 547,4 Millionen

(-2.7%). Dies in erster Linie aufgrund erhöhter «costs to capture»3) in der

Höhe von CHF 100,2 Millionen, die im Zusammenhang mit synergiesteigernden

Projekten angefallen sind.

Q4 2021 per Ganzes

31. Dezember Geschäftsjahr

2021 2021 per 31.

Dezember 2021

In Mio. CHF, Ausnahme ange- ange-

%-Angaben passt passt

in %2) in %2)

Umsatz2) 760,0 1.0% 3'035,7 0.5%

- Privatkunden 312,5 (3.4%) 1'259,0 (2.0%)

Festnetz

- Privatkunden Mobile 284,3 1.7% 1'202,2 (1.9%)

- B2B 160,0 9.9% 552,3 3.7%

- Andere 3,2 ----- 22,2 -----

Segmentbereinigtes 274,6 (0.5%) 1'104,8 (1.8%)

EBITDA2)

Bereinigtes EBITDA 93,1 (23.3%) 547,4 (2.7%)

ohne

Sachanlagenzugänge2)4-

)

Die detaillierten Finanzergebnisse von Sunrise UPC finden sich im UPC

Holding Q4 2021 fixed income release.

Kundinnen und Kunden profitieren von der Integration

Seit dem 1. März 2021 profitieren die Kundinnen und Kunden der Marken

Sunrise und UPC dank neuer Angebote, mehr Verkaufsstellen, mehr Service und

kombinierter Infrastruktur von der Integration des Unternehmens. UPC Mobile

Kundinnen und Kunden nutzen seit dem Frühjahr 2021 das ausgezeichnete

Sunrise Mobilfunknetz. Im Gegenzug nutzen Sunrise Kundinnen und Kunden seit

Mitte Oktober mit dem erweiterten Sunrise We Angebot auch das UPC

Glasfaser-Kabelnetz und profitieren mit dem neuen Sunrise TV von einer der

modernsten TV-Plattformen Europas. Sunrise UPC bietet mit seinem hybriden

Fiber-Netz (inkl. 5G) als einziger Anbieter schweizweit Gigaspeeds für über

90% der Haushalte an.

Ebenfalls von einem neuartigen TV-Erlebnis profitieren seit Mitte November

2021 die Kundinnen und Kunden von yallo. yallo TV wurde mithilfe der

Technologiekompetenz und Innovationskraft des Wilmaa-Teams entwickelt und

markiert den definitiven Schritt von yallo zum Full Service Anbieter.

Ausgezeichnetes Sunrise UPC 5G-Netz wächst weiter

Weiterhin auf der Überholspur sind die Kundinnen und Kunden auch mit dem

Sunrise UPC 5G-Mobilenetz. Das bestätigten im Herbst 2021 einmal mehr

verschiedene renommierte Vergleichstest. Gemäss den 5G Global Mobile Network

Experience Awards 2021 von Opensignal ist das Sunrise UPC 5G-Netz das mit

den meisten Auszeichnungen (8 von 9) gekrönte 5G-Netz Europas und damit

gleichzeitig eines der weltweit führenden 5G-Netze. Auch beim connect

Mobilfunk-Netztest 2022 wurde das Sunrise UPC Mobilfunknetz als «ÜBERRAGEND»

ausgezeichnet. Das Sunrise UPC Netz ist das einzige Mobilfunknetz der

Schweiz, das 6-mal in Folge diese höchsten Bewertung verliehen bekam.

Sunrise UPC bietet dabei in Kombination das grösste und schnellste 5G-Netz

der Schweiz.

Per Ende 2021 versorgte Sunrise UPC bereits über 1'000 Städte/Orte mit

Highspeed 5G (bis 2 Gbits/s) und über 96% der Bevölkerung mit Basis 5G (bis

1 Gbit/s). Die aktuelle Abdeckungskarte mit Orts- und Adressabfragen sowie

die Ortsliste finden sich auf der Sunrise Webseite.

Und auch im Breitbandbereich überzeugte Sunrise UPC. Der Breitband-Benchmark

2021 des PC Magazins und von PCgo suchte nach dem besten

Gesamt-Nutzererlebnis für Internetnutzende. Das Fazit: Sunrise UPC bietet

mit dem Glasfaser- und Kabelnetz das schnellste und beste Internet der

Schweiz.

________________________________________________________________________________________________________________________________

1) inklusive B2B und Zweit-SIM-Karten.

2) Die Ergebnisse auf angepasster Basis sind konsistent mit den von der

Muttergesellschaft vorgelegten Ergebnissen. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sind

als Ergänzung und nicht als Ersatz für die U.S. GAAP-Kennzahlen zu sehen,

die in den Finanz-Statements der Muttergesellschaft enthalten sind. Zu den

Definitionen und Bereinigungen ist der UPC Holding Q4 2021 fixed income

release zu konsultieren.

3) «costs to capture» beinhalten im Allgemeinen inkrementelle,

Dritt-Betriebs- und Kapitalkosten, die direkt mit Integrationsaktivitäten,

Restrukturierungsmassnahmen und bestimmten anderen Kosten im Zusammenhang

mit der Anpassung eines erworbenen Unternehmens an die Geschäftsprozesse der

Muttergesellschaft zur Erzielung von Synergien verbunden sind. Diese Kosten

sind notwendig, um den Betrieb eines zu erwerbenden Unternehmens (oder eines

zu gründenden Joint Ventures) mit jenem der Muttergesellschaft zu verbinden,

oder sie sind mit der Akquisition verbunden. Infolgedessen können die zu

erfassenden Kosten bestimmte (i) Betriebskosten, die im bereinigten EBITDA

enthalten sind, (ii) kapitalbezogene Kosten, die in den Sachanlagenzugängen

und im bereinigten EBITDA ohne Sachanlagenzugänge4) enthalten sind, und

(iii) bestimmte integrationsbezogene Restrukturierungskosten, die nicht im

bereinigten EBITDA oder bereinigten EBITDA ohne Sachanlagenzugänge4)enthalten

sind, umfassen. Da die Erzielung von Synergien im Laufe der Zeit erfolgt,

sind bestimmte der zu erfassenden Kosten naturgemäss wiederkehrend und

fallen im Allgemeinen innerhalb weniger Jahre nach Abschluss der Transaktion

an.

4) Aufgrund eines Kommentars der U.S. Securities and Exchange Commission SEC

hat Liberty Global ab Q3/21 den früher verwendeten Begriff «OFCF» in

«Bereinigtes

EBITDA ohne Sachanlagenzugänge» geändert.

Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sunrise UPC GmbH

Thurgauerstrasse 101b

8152 Glattpark (Opfikon)

Schweiz

Telefon: 0800 333 000

E-Mail: sunrisemediaservice@sunrise.net

Internet: www.sunrise.ch und www.upc.ch

EQS News ID: 1282821

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1282821 18.02.2022 CET/CEST

°