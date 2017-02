DGAP-Adhoc: Softship AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie vor (deutsch)

Softship AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie vor

DGAP-Ad-hoc: Softship AG / Schlagwort(e): Dividende Softship AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie vor

28.02.2017 / 15:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Softship AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,04 je Aktie vor

Aufsichtsrat und Vorstand der Softship AG haben heute beschlossen, der am 11. Mai 2017 in Hamburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 vorzuschlagen, an die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro pro Aktie (Vorjahr Dividende 0,15 Euro pro Aktie) auszuschütten. Dieser reduzierte Dividendenvorschlag begründet sich in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld im Schifffahrtsbereich sowie einer neuen strategischen Investitionsphase der Gesellschaft. Die Softship AG will in den nächsten Jahren intensiv in ihre Produkte investieren und die bisherige Angebotspalette weiter in Richtung von langfristig laufenden nutzungsabhängigen Lizenzmodellen weiterentwickeln.

Hamburg, 28. Februar 2017

Softhip Aktiengesellschaft Der Vorstand

Kontakt: Softship Aktiengesellschaft - Investor Relations - Notkestr. 9 22607 Hamburg Deutschland

Telefon: +49 (40) 89 06 8-0 Telefax: +49 (40) 89 06 8-500 E-Mail: ir@softship.com Internet: http://www.softship.com

---------------------------------------------------------------------------

28.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Softship AG Notkestr. 9 22607 Hamburg Deutschland Telefon: 040-8906-80 Fax: 040-8906-8500 E-Mail: mueller@softship.com Internet: www.softship.com ISIN: DE0005758304 WKN: 575830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

548411 28.02.2017 CET/CEST