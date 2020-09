DGAP-Adhoc: Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

02.09.2020 / 23:22 CET/CEST

Erlangen, 2. September 2020

Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus

der Kapitalerhöhung fest

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Erlangen, 2. September 2020 - Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL)

("Siemens Healthineers") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser

Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte

der Aktionäre von EUR 1.000.000.000 um EUR 75.000.000 auf EUR 1.075.000.000

zu erhöhen. Die 75.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden

mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1.

Oktober 2019 gewinnberechtigt.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 36,40 je Aktie

zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2,73 Mrd. vor

Provisionen und Kosten führt.

Die Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur

Finanzierung des am 2. August 2020 bekanntgegebenen geplanten Erwerbs der

Varian Medical Systems, Inc gewährt. Mit den Nettoemissionserlösen aus der

Kapitalerhöhung soll ein Teil des bereitgestellten Betrags unter dieser

Brückenfazilität ersetzt werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten

Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 4. September 2020

prospektfrei erfolgen. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 8.

September 2020. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende

Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der

neuen Aktien ist für den 9. September 2020 vorgesehen. Nach der

Privatplatzierung wird Siemens Healthineers einer Lock-up Verpflichtung,

d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder

Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine

weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 180 Tagen unterliegen. Die

Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Kontakt: Marc Koebernick

Leiter Investor Relations

Henkestr. 127

91052 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49-9131-84-2676

DISCLAIMER:

Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person

gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder

juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an

einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem

oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder

Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit

verstoßen würde oder die eine Registrierung oder Lizenzierung in dieser

Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen.

Die Wertpapiere von Siemens Healthineers wurden und werden nicht nach dem

United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten

oder verkauft werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in

dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an Personen,

die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der

jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. In dem Vereinigten

Königreich richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene

Platzierung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations"

etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig

verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich

sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen

und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

Soweit dieses Dokument Aussagen enthält, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und unsere künftige finanzielle Leistung(-sfähigkeit) sowie

auf künftige Siemens Healthineers betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, sind diese Aussagen

erkennbar an Formulierungen wie z. B. "erwarten", "prognostizieren",

"antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben",

"einschätzen", "werden" und "zum Ziel setzen" oder ähnlichen Begriffen. Wir

werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in

Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen

zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Des Weiteren können unsere Vertreter

von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich treffen. Solche

Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen

des Siemens Healthineers Managements, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs von Siemens Healthineers liegen. Da sie sich auf zukünftige

Gegebenheiten oder Entwicklungen beziehen, unterliegen sie einer Vielzahl

von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den jeweiligen

Veröffentlichungen beschrieben werden, sich aber nicht auf solche

beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten

oder Faktoren realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die

zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht

korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen(-sfähigkeit)

und Erfolge von Siemens Healthineers (sowohl negativ als auch positiv)

wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder

implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie

getroffen wurden und Siemens Healthineers übernimmt keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei

denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein

Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber

durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen

Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der

MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber,

der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene

Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Siemens Healthineers AG

Henkestr. 127

91052 Erlangen

Deutschland

Telefon: +49 800 188 188 5

Fax: +49 9131 844552

E-Mail: contact@healthcare.siemens.com

Internet: https://www.corporate.siemens-healthineers.com

ISIN: DE000SHL1006

WKN: SHL100

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

