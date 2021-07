DGAP-Adhoc: Siemens Energy AG: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit Auswirkungen auf Siemens Energy (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Prognose

Siemens Energy AG: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. senkt die

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit Auswirkungen auf Siemens Energy

14.07.2021 / 23:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (SGRE), eine separat börsennotierte

und vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Siemens Energy AG, hat unter

anderem mitgeteilt:

- Der Umsatz des SGRE-Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 wird am unteren

Ende der mit den Ergebnissen des zweiten Quartals am 30. April 2021

verkündeten Bandbreite (10,2-10,5 Mrd. Euro) erwartet.

- Die EBIT-Marge vor Kaufpreisallokationen und vor Integrations- und

Restrukturierungskosten für den SGRE-Konzern für das Geschäftsjahr 2021

wurde auf eine Bandbreite von 0 % bis -1 % angepasst.

- Die vorläufigen SGRE Q3-Quartalsergebnisse sind wie folgt (alle

angegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft):

- Umsatz von ca. 2,7 Mrd. Euro.

- EBIT vor Kaufpreisallokationen und vor Integrations- und

Restrukturierungskosten von ca. -150 Mio. Euro.

Weitere Informationen sind auf der SGRE Investor Relations Website

veröffentlicht.

Siemens Energy hingegen bestätigt für das Berichtssegment Gas and Power den

Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (nominelles Wachstum der Umsatzerlöse

zwischen 2 % und 6 % und eine Angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten von

3,5 % bis 5,5 %).

Siemens Energy bestätigt den Konzernausblick für das Umsatzwachstum

(nominelles Wachstum der Umsatzerlöse zwischen 3 % und 8 %). Aufgrund der

deutlich geringeren Gewinnerwartungen der SGRE erwartet Siemens Energy, das

untere Ende der Konzern-Margenprognose (Angepasste EBITA-Marge vor

Sondereffekten von 3 % bis 5 %) für das Gesamtjahr nicht zu erreichen.

Das Siemens Energy Berichtssegment Gas and Power entwickelt sich im Rahmen

der Erwartungen. Aufgrund vorläufiger Q3-Ergebnisse der SGRE werden die

Siemens Energy Q3-Ergebnisse die aktuellen Markterwartungen wahrscheinlich

nicht erfüllen. Die Siemens Energy AG wird die vollständige

Ergebnismitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 wie

geplant am 4. August 2021 veröffentlichen.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige

Siemens Energy betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar

an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen"

oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen

Berichten, Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre

verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen

tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter

zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den

gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements von

Siemens Energy, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von

Siemens Energy liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren, die in Veröffentlichungen - insbesondere

im Kapitel Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren

wesentlichen Chancen und Risiken des Geschäftsberichts und im

Halbjahresfinanzbericht, der zusammen mit dem Geschäftsbericht gelesen

werden sollte - beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken.

Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten

realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, eintreten oder

sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen,

einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens Energy (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Siemens Energy übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch

nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer

anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument

enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte -

ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen

sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage von Siemens Energy sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen

nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten

und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten

Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative

Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder

berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten

Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2020 der Siemens Energy AG

(abrufbar unter

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:b49a17a8-2b80-4ee7-9b45-c68c8afd76da/2020-12-07-siemens-energy-ag-geschaeftsbericht-2020.pdf),

insbesondere im Abschnitt 1.2. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass

sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur

angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau

die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

---------------------------------------------------------------------------

°