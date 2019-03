DGAP-Adhoc: Sensirion: Erfolgreiches Jahr 2018 mit Umsatzwachstum in allen Endmärkten (deutsch)

Sensirion: Erfolgreiches Jahr 2018 mit Umsatzwachstum in allen Endmärkten

Sensirion: Erfolgreiches Jahr 2018 mit Umsatzwachstum in allen Endmärkten

Pressemitteilung

Stäfa, Schweiz, 7. März 2019

Sensirion: Erfolgreiches Jahr 2018 mit Umsatzwachstum in allen Endmärkten

Highlights 2018

- Zum Börsengang kommunizierte Erwartungen erfüllt

- Diversifiziertes Wachstum von allen Endmärkten getragen: 18% total, davon

11% organisch, 6% akquisitorisch, 1% Fremdwährungseffekte

- Erfolgreiche Markteinführung der CO2 und PM2.5 Sensoren

- Umsatz CHF 174.8 Mio.

- Bereinigtes EBITDA CHF 27.8 Mio. (16% des Umsatzes)

Finanzielle Übersicht

Konsolidiert, in CHF 1. Januar - 31. 1. Januar - 31.

Mio. Dezember 2018 Dezember 2017

Umsatz 174.8 148.0

Bruttogewinn 93.0 85.0

- in % des Umsatzes 53.2% 57.5%

Bereinigtes EBITDA 27.8 26.2

- in % des Umsatzes 15.9% 17.7%

Sondereffekte 18.6 9.7

Cashflow aus 26.4 10.6

betrieblicher Tätigkeit

Investitionsausgaben (13.5) (16.4)

Freier Cashflow 22.8 (40.5)

Per 31. Dezember Per 31. Dezember

2018 2017

Nettoliquidität 42.6 (69.3)

(Nettoverschuldung)

Anzahl Mitarbeitende 783 735

(FTE)

Sensirion Holding AG, ein führender Anbieter von Umwelt- und Flusssensoren,

rapportiert ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 mit einem breit

abgestützten Umsatzwachstum in allen Endmärkten. Mit dem erfolgreich

durchgeführten Börsengang ("Initial Public Offering" IPO) im März 2018 und

grossen Fortschritten bei der Positionierung von Sensirion als

Direktlieferant an die Automobil-OEMs, verbunden mit einer Stärkung des

Footprints in Asien konnten wichtige Meilensteine in der strategischen

Weiterentwicklung der Firma erzielt werden. Zudem wurde Sensirions

Produktpalette im Bereich Umweltsensorik dank der erfolgreichen Lancierung

der Kohlendioxid- und Feinstaubsensoren entscheidend erweitert.

Zum Börsengang kommunizierte Erwartungen erfüllt

Mit den Resultaten 2018 konnten die zum IPO kommunizierten Erwartungen

erfüllt werden. Nach einem sehr dynamischen ersten Halbjahr, das über den

Erwartungen lag, endete das zweite Halbjahr wie erwartet mit tieferem

Umsatzwachstum. Gründe dafür sind Lageroptimierungen bei wichtigen Kunden

und die in den letzten Monaten merklich eingetrübte weltweite Konjunktur.

Wir stellen in allen Endmärkten momentan eine Verunsicherung über die

weitere Entwicklung der globalen Wirtschaft fest.

Der konsolidierte Jahresumsatz erreichte CHF 174.8 Mio., +18% gegenüber dem

Vorjahr, davon 11% organisch, 6% akquisitorisch und 1% infolge

Fremdwährungseffekten. Der konsolidierte Umsatz lag damit am oberen Rand der

anlässlich des Börsengangs im März 2018 abgegebenen Umsatzprognose. Mit

einer Bruttomarge von 53% und einem um Sondereffekte bereinigten

Betriebsergebnis EBITDA von CHF 27.8 Mio. (16% des Umsatzes) konnten die zum

IPO kommunizierten Erwartungen erfüllt werden. Aufgrund der Sondereffekte,

in Summe CHF 18.6 Mio., davon insbesondere das "IPO Loyalty Share Program"

und weitere IPO-Kosten, resultierte ein Betriebsverlust von CHF 4.4 Mio. und

ein Nettoverlust für die Periode von CHF 6.4 Mio. Der generierte Freie

Cashflow lag bei CHF 22.8 Mio. Mit dem Cashzufluss aus der Kapitalerhöhung

beim Börsengang wurde per Stichtag 31. Dezember 2018 eine Nettoliquidität

von CHF 42.6 Mio. ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang erhielten alle Mitarbeitenden von

Sensirion im Rahmen eines einmaligen Mitarbeiterbeteiligungsplans, dem IPO

Loyalty Share Program, eine Gratifikation in Aktien. Die Höhe der

individuellen Aktienzuteilung richtete sich primär nach der Dauer der

Beschäftigung des jeweiligen Mitarbeitenden bis hin zum Börsengang. Das IPO

Loyalty Share Programm führt in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 zu einer

Belastung des Betriebsergebnisses von CHF 16.2 Mio. bzw. ca. CHF 5.2 Mio..

Alle Endmärkte trugen zum Umsatzwachstum bei

Alle vier strategischen Märkte trugen mit Wachstumsraten von 3% bis 31% zum

konsolidierten Ergebnis bei.

Im Automobilmarkt stieg der Umsatz um CHF 12.9 Mio. auf CHF 53.9 Mio. (+31%,

davon waren 8% organisch und 23% akquisitorisch). Das organische Wachstum

wurde durch höhere Volumina an Feuchte- und Gasflusssensoren getragen.

Feuchtesensoren werden hauptsächlich in der automatischen Entfeuchtung der

Windschutzscheibe sowie zur energieoptimierten Klimatisierung des

Fahrzeuginnenraums eingesetzt. Erste signifikante Umsätze wurden auch mit

der neuen Generation von Gasflusssensoren für Luftmassenmessung in der

Motorensteuerung erzielt. Das akquisitorische Wachstum resultierte aus der

getätigten Übernahme des Sensormodulgeschäfts der Auto Industrial Company

(AIC) in Südkorea und China. Hier entwickelten sich die Verkaufszahlen der

übernommenen Antibeschlags-, Umgebungstemperatur- und Ionisationsmodule wie

erwartet. Die Akquisition stärkt unsere Position als Direktlieferant an die

Automobil-OEM signifikant.

Die Umsätze in der Medizintechnik stiegen um 15% auf CHF 38.6 Mio.. Das

Wachstum ist auf eine Volumenausweitung der bereits laufenden Kundenprojekte

von Differenzdrucksensoren in Schlafapnoetherapiegeräten und

Massenflussmetern in Beatmungsgeräten zurückzuführen.

Im diversifizierten Industriemarkt, bestehend aus den Märkten Gaszähler,

Haushaltsgeräte, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und

Industrieautomatisierung, konnte ein Umsatzwachstum von 14% auf CHF 68.6

Mio. erzielt werden. Erfreulich entwickelte sich das breit gefächerte

Distributionsgeschäft. Dank eines grösseren Projektes in Luftreinigern

verzeichneten wir erste signifikante Umsätze mit dem Luftqualitätssensor. Im

Bereich Gaszähler erhöhten sich die Umsätze dank wachsendem Marktanteil

unserer Technologie im italienischen Markt sehr erfreulich.

Der Umsatz im Teilmarkt Unterhaltungselektronik (Consumer) betrug CHF 13.7

Mio. (+3%). Dabei nahmen insbesondere die Absätze von Feuchtesensoren für

Smart-Home-Anwendungen über Distributoren zu. Zusätzlich erzielte in diesem

Markt der neue Luftqualitätssensor erste relevante Umsätze.

Erfolgreiche Erweiterung der Umweltsensorik durch CO2- und PM2.5-Sensoren

Im Jahr 2018 wurden mit den Kohlendioxid- (CO2) und Feinstaubsensoren

(PM2.5) zwei neue Produktlinien erfolgreich gestartet und erste Produkte am

Markt eingeführt. Beide neuen Sensortypen erzielten eine positive

Marktresonanz, der CO2-Sensor vor allem im Industriemarkt, der PM2.5-Sensor

primär in der Automobilindustrie.

Entscheidende Fortschritte bei Sensirion Automotive Solutions

Im Jahr 2017 hat Sensirion das Sensormodulgeschäft von AIC mit dem Ziel

übernommen, Sensirions Marktposition als Lieferant von

Automobilsensormodulen zu stärken und Fertigungskapazitäten in China und

Südkorea aufzubauen. Die nunmehr drei Fertigungswerke in der Schweiz, in

China und Südkorea erhöhen unsere Flexibilität, Modulprodukte

kostenoptimiert produzieren zu können. Die Integration der neuen

Geschäftseinheit Sensirion Automotive Solutions verläuft planmässig. Nach

dem Umzug in ein neues Fertigungsgebäude in Shanghai wurde die Fertigung der

neuen Produktlinien CO2 wie auch PM2.5 erfolgreich gestartet.

Börsengang

Am 22. März 2018 wurde Sensirion an der Börse SIX Swiss Exchange erfolgreich

kotiert. Im Börsengang wurden überwiegend bereits bestehende Aktien

platziert, die bis dahin vom Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch gehalten

wurden. Zusätzlich emittierte Sensirion neue Aktien, um sich mit dem

Nettoerlös mehr finanzielle Flexibilität für den Ausbau des Geschäfts zu

schaffen. Die Gründer und Co-Verwaltungsratspräsidenten Moritz Lechner und

Felix Mayer bleiben weiterhin voll in Sensirion investiert und engagieren

sich für die künftige Entwicklung des Unternehmens.

Mit dem Börsengang ist Gottlieb Knoch aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Schon wenige Monate nach der Gründung war Herr Knoch als Business Angel zu

Sensirion gekommen und hatte die Entwicklung der Firma seitdem während fast

zwei Jahrzehnten mit seiner grossen unternehmerischen Erfahrung entscheidend

mit unterstützt und loyal begleitet. An dieser Stelle bedanken wir uns sehr

herzlich bei Herrn Knoch für seine langjährige, sehr wertvolle

Unterstützung, sowohl als Hauptaktionär wie auch als

Verwaltungsratsmitglied.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung vom 14. Mai 2019 François

Gabella und Franz Studer zur Wahl als neue Mitglieder des Verwaltungsrats

vorschlagen. Lebensläufe von Hr. Gabella und Hr. Studer sind im Anhang

dieser Mitteilung zu finden.

Markus Glauser wird sich an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl

stellen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Glauser für seine

langjährige Unterstützung und wertvolles Wirken. Die Co-Präsidenten sowie

die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl für

eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2019

Die globale wirtschaftliche Situation hat sich in der zweiten Jahreshälfte

2018 deutlich verändert. Auch im ersten Halbjahr 2019 erwarten wir eine

schwächere Marktnachfrage sowie eine geringere Visibilität, ausgelöst durch

wirtschaftliche und politische Unsicherheiten wie auch durch weitere

Lageroptimierungen unserer Kunden. In Übereinstimmung mit Einschätzungen

unserer Kunden ist für die zweite Jahreshälfte ein positiver Trend zu

erwarten, sofern sich die geopolitischen Spannungen nicht verschärfen.

Ausgehend von diesem Marktszenario und stabilen Wechselkursen erwarten wir

für das Gesamtjahr 2019 einen Umsatz im Bereich von CHF 175-190 Mio., eine

stabile Bruttomarge zwischen 52% und 54% und eine bereinigte EBITDA-Marge im

Bereich von 15-17%. Abgesehen von diesen kurzfristigen Unsicherheiten

bleiben die langfristigen Fundamentaldaten von Sensirion stark, und alle

Innovationsprojekte entwickeln sich planmässig.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018

Heute, Donnerstag, 7. März 2019 um 10:00 MEZ, wird eine Telefonkonferenz zu

den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2018 stattfinden. Die Präsentation wird

in englischer Sprache erfolgen. Nach der Präsentation wird die Möglichkeit

bestehen, Fragen zu stellen.

Sie können sich mit dem folgenden Link für die Telefonkonferenz

registrieren.

https://conferencing.swisscom.ch/conference/webinarRegistrationAction.do?conferenceId=5390677

Dokumentation

Alle Dokumente sind auf www.sensirion.com/financial-reports verfügbar.

Verkürzter konsolidierter Abschluss

Verkürzte konsolidierte Erfolgsrechnung 2018 2017

In CHF Mio., für das Jahr endend am 31. Dezember

Umsätze 174.8 148.0

Kosten der verkauften Produkte (81.8) (63.0)

Bruttogewinn 93.0 85.0

Sonstige Erträge 1.1 -

Forschung und Entwicklung (36.3) (39.5)

Marketing, Vertrieb und Administration (62.2) (41.8)

Betriebsergebnis (4.4) 3.7

Netto Finanzaufwand (2.3) (1.5)

Gewinn (Verlust) vor Steuern (6.7) 2.2

Ertragssteueraufwand 0.3 (3.0)

Gewinn (Verlust) für die Periode (6.4) (0.8)

Unverwässertes Ergebnis je Namenaktie (in CHF) (0.45) (0.07)

Verwässertes Ergebnis je Namenaktie (in CHF) (0.45) (0.07)

EBITDA 9.2 16.5

Bereinigtes EBITDA 27.8 26.2

Umsätze nach Endmärkten 2018 2017

In CHF Mio., für das Jahr endend am 31. Dezember

Automobilindustrie 53.9 41.0

Medizintechnik 38.6 33.4

Industrie 68.6 60.3

Unterhaltungselektronik 13.7 13.3

Total 174.8 148.0

Verkürzte konsolidierte Bilanz per 31. Dezember per 31. Dezember

2018 2017

In CHF Mio.

Kurzfristige Vermögenswerte 112.3 71.3

Langfristige Vermögenswerte 102.6 104.8

Total Vermögenswerte 214.9 176.1

Kurzfristige Verbindlichkeiten 21.1 79.5

Langfristige Verbindlichkeiten 33.4 35.6

Total Verbindlichkeiten 54.5 115.1

Total Eigenkapital 160.4 61.0

Total Verbindlichkeiten und 214.9 176.1

Eigenkapital

Verkürzte konsolidierte Geldflussrechnung 2018 2017

In CHF Mio., für das Jahr endend am 31. Dezember

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 26.4 10.6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (3.6) (51.0)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 21.9 35.9

Nettoveränderung der flüssigen Mittel 44.7 (4.5)

Flüssige Mittel am 1. Januar 9.4 14.0

Flüssige Mittel am 31. Dezember 53.9 9.4

Investitionsausgaben (13.5) (16.4)

Freier Cashflow 22.8 (40.5)

Finanzieller Kalender

14. Mai 2019 Generalversammlung

21. Aug. 2019 Halbjahresresultate und -bericht 2019

Lebensläufe von François Gabella und Franz Studer

François Gabella,

Schweizer Bürger,

geboren 1958

Beruflicher Werdegang

2010 - 2018 LEM Holding AG, Schweiz: CEO

2006 - 2010 Hexagon Metrology, Schweden: Mitglied des

Metrology Executive Board, CEO der TESA AG,

Schweiz

2002 - 2005 AREVA T&D, Frankreich: Senior Vice President,

Power Transmission & Distribution Division

1999 - 2001 Texas Pacific Group, USA: Group CEO einer

Portfoliofirma

1993 - 1999 ABB Gruppe, Deutschland und Schweiz:

verschiedene Funktionen von General Manager

bis Senior Vice President

Ausbildung

2006 MBA, IMD Lausanne

1982 MSc in Micro-Engineering, Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL)

Andere Funktionen

Seit 2018 Fischer Connectors AG, Schweiz: Mitglied des

Verwaltungsrats

Seit 2018 LEM Holding AG, Schweiz: Mitglied des

Verwaltungsrats

Seit 2018 Sonceboz AG, Schweiz: Mitglied des

Verwaltungsrats

Seit 2018 Winterthur Instruments AG, Schweiz:

Verwaltungsratspräsident

Seit 2018 Swissmem, Schweiz: Vizepräsident

Seit 2018 Switzerland Global Enterprise, Schweiz:

Komittemitglied

Seit 2017 Optotune AG, Schweiz: Mitglied des

Verwaltungsrats

Franz Studer, Schweizer

Bürger, geboren 1965

Beruflicher Werdegang

2012 - heute EGS Beteiligungen AG, Schweiz: Investment

Director, Mitglied der Geschäftsleitung

2010 - 2011 aizo AG, aizo group AG, Schweiz: CEO/COO

2005 - 2009 Bühler AG, Schweiz: Commercial Director,

Vice President, Engineered Products

1999 - 2005 Bühler AG, Schweiz: verschiedene Funktionen

1994 - 1999 Anwaltskanzlei Hardmeier & Keller, Zürich,

Schweiz: Rechtsanwalt

Ausbildung

2007 Executive MBA, Universität St. Gallen

1999 Promotion, juristische Fakultät, Universität

Zürich

1994 Zürcherisches Anwaltspatent

1989 Lizentiat, Rechtswissenschaften, Universität

Zürich

Andere Funktionen

Seit 2013 FAES AG, Schweiz: Verwaltungsratspräsident

Seit 2013 Espros AG, Schweiz: Mitglied des

Verwaltungsrats

Seit 2015 Kantonsspital Winterthur: Präsident des

Spitalrats

Kontaktinformationen

Investor Relations

Andrea Wüest

Director Investor Relations

Telefon: +41 44 927 11 40

E-Mail: andrea.wueest@sensirion.com

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa,

Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und

-systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und

Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von

Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC),

Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von

Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea

beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und

massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie,

Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere

Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

Disclaimer

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen

("forward-looking statements"), einschliesslich derjenigen, welche Wörter

wie "glauben", "annehmen" "erwarten" oder andere ähnliche Ausdrücke

verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und

Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von

denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen

erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die

zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb

mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien,

Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards,

verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen

in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf

welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten

sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten

Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von

zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.

Gewisse Finanzdaten in diesem Dokument bestehen aus

"Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen". Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen können

nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen verglichen

werden und sind nicht als Alternative zu anderen nach IFRS ermittelten

Finanzkennzahlen zu verstehen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich

nicht auf die in diesem Dokument enthaltenen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu

verlassen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

Dokumenttitel: Pressemitteilung Jahresresultate 2018

