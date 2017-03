DGAP-Adhoc: SeniVita Social Estate AG setzt starkes Wachstum fort - 2016 mit positivem EBITDA und EBIT abgeschlossen (deutsch)

SeniVita Social Estate AG setzt starkes Wachstum fort - 2016 mit positivem EBITDA und EBIT abgeschlossen

^ DGAP-Ad-hoc: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SeniVita Social Estate AG setzt starkes Wachstum fort - 2016 mit positivem EBITDA und EBIT abgeschlossen

Die SeniVita Social Estate AG (SSE), ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, hat im Geschäftsjahr 2016 das Wachstum weiter fortgesetzt. Rund 70 Pflegeappartements wurden erfolgreich vermarktet, so dass ein Gesamtumsatz inkl. Vermietung und Verwaltung in Höhe von EUR 8,1 Mio. (2015: EUR 0,1 Mio.) erzielt wurde. Die Betriebsleistung konnte auf EUR 33,6 Mio. (2015: EUR 12,9 Mio.) gesteigert werden, wobei ein positives EBITDA von EUR 0,7 Mio. (2015: EUR -0,9 Mio.) erwirtschaftet wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf EUR 0,3 Mio. (2015: EUR -1,2 Mio.).

Das Finanzergebnis 2016 beläuft sich auf EUR -3,0 Mio. (2015: EUR -1,4 Mio.), was auf die weitere Platzierung von Wandelschuldverschreibungen sowie die damit verbundenen Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Das Jahresergebnis 2016 beträgt EUR -3,1 Mio. (2015: EUR -4,7 Mio.).

Ausblick 2017: Fortsetzung des Wachstums bei weiterer Optimierung

"Die Financials 2016 zeigen, dass wir als junges Unternehmen auf dem richtigen Weg sind, weil wir stark wachsen, uns erfolgreich finanzieren und dabei ein positives Betriebsergebnis ausweisen", so Uwe Seifen, Vorstandsvorsitzender der SSE. Und ergänzt: "Auch im Jahr 2017 erwarten wir unser Wachstum weiter fortzusetzen: Die starke Nachfrage nach Pflegeimmobilien seitens institutioneller aber auch privater Investoren wird dies begünstigen."

Dahingehend plant SSE 2017 den Aufbau weiterer Finanzierungsstrukturen, die die derzeitige Finanzierungsstrategie über den Kapitalmarkt ergänzen. Zudem evaluiert SSE strategisch passende Akquisitionsziele, um die Wertschöpfung weiter zu erhöhen.

Wichtige Kennzahlen: 2016 2015 Umsatz MEUR 8,1 0,1 Betriebsleistung MEUR 33,6 12,9 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (EBITDA) MEUR 0,7 -0,9 EBITDA-Marge % 2,0 - EBIT MEUR 0,3 -1,2 EBIT-Marge % 0,9 - Jahresergebnis MEUR -3,1 -4,7

