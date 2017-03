DGAP-Adhoc: Schaltbau Holding AG: Dr. Bertram Stausberg wird neuer Sprecher des Vorstands (deutsch)

Schaltbau Holding AG: Dr. Bertram Stausberg wird neuer Sprecher des Vorstands

München, 1. März 2017. Der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG hat heute Dr. Bertram Stausberg mit Wirkung zum 1. April 2017 und für die Dauer von drei Jahren zum neuen Sprecher des Vorstands ernannt. Dr. Stausberg war zuletzt Co-CEO der Bertelsmann Printing Group und davor CEO der Bertelsmann-Einheiten Be Printers und Prinovis. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der nachhaltigen strategischen Ausrichtung von Technologieunternehmen sowie in der Produktionsoptimierung. Dr. Stausberg wird für die Ressorts Corporate Development, Marketing und Vertrieb, Technik und Revision verantwortlich sein. Darüber hinaus ist er für die Betreuung von Tochtergesellschaften nach Maßgabe des noch abzustimmenden Geschäftsverteilungsplans zuständig. Helmut Meyer, der am 24. November zunächst für die Dauer von sechs Monaten vom Aufsichtsrat in den Vorstand delegiert wurde und aktuell das Amt des Vorstandssprechers ausübt, wird dem Vorstand bis auf Weiteres angehören und die eingeleiteten Maßnahmen zur Bereinigung von Problemfeldern unter anderem in Spanien, Brasilien und China zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Dies schließt die Anpassung der Organisationsstruktur an Markterfordernisse, Maßnahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz sowie die Stärkung der Managementebene in den operativen Führungsgesellschaften mit ein. Finanzvorstand Thomas Dippold und der für Mobile Verkehrstechnik zuständige Ralph Klädtke gehören dem Vorstand mit unveränderter Ressortzuständigkeit weiter an.

