DGAP-Adhoc: SYGNIS AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt (deutsch)

SYGNIS AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

SYGNIS AG gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

- David Roth zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt

- Pilar de la Huerta bleibt Co-CEO und wird zusätzlich Chief Business Development Officer (CBDO)

- SYGNIS stellt sein Management um, um Wachstum weiter zu beschleunigen

Madrid, Spanien, und Heidelberg, Deutschland, 1. März 2017 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat wichtige Änderungen und Ergänzungen in der Führungsebene des Unternehmens beschlossen hat, um die Organisationsstruktur besser an die strategischen Ziele des Unternehmens im Hinblick auf das Unternehmenswachstum anzupassen.

Der Aufsichtsrat hat Daniel Roth mit Wirkung zum 1. März 2017 zum neuen Chief Financial Officer der Gesellschaft ernannt. Pilar de la Huerta stellt dem Unternehmen weiterhin ihre Expertise bereit. Sie bleibt gemeinsam mit Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO und wird zusätzlich eine neue Rolle als Chief Business Development Officer (CBDO) des Unternehmens übernehmen.

David Roth, ein gebürtiger Deutscher mit Wohnsitz in Großbritannien, hat über 20 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement mit besonderem Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Als Wirtschaftsprüfer, war Roth für KPMG, Deloitte und Arthur Andersen in Großbritannien als Direktor und Partner in der Audit- und Beratungspraxis tätig. Dort war er für eine breite Palette von Kunden, darunter Biotech-Unternehmen, verantwortlich. Er beriet zahlreiche börsennotierte Unternehmen in Großbritannien und den USA. Zuletzt fungierte er als CFO internationaler Wachstumsunternehmen im Gesundheitswesen, wo er die Finanzabteilung und das operative Team leitete. Zu seinen Aufgaben gehörten ein NASDAQ-Zweitlisting im Volumen von $100 Mio. und nachfolgende Berichterstattungspflichten sowie die Analyse und Unterstützung bei der Finanzierung mehrerer Unternehmensakquisitionen und -transaktionen. In seiner Funktion als Chief Financial Officer bei SYGNIS wird er für die Finanzstrategie und Rechnungslegung zuständig sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO/CSO Phone : +44 1223 873 364 Email: heikki.lanckriet@sygnis.com

Pilar de la Huerta Co-CEO/CBDO Phone: +34 91 192 36 50 Email: pdelahuerta@sygnis.com

MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Phone: +49 89 210228 0 Email: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese bedeutende Erweiterung des Produktportfolios deckt SYGNIS nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie ab. Die Produkte werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

### Bestimmte in dieser Ad-hoc-Mitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0

