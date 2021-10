DGAP-Adhoc: STERN IMMOBILIEN AG: STERN IMMOBILIEN AG erwirbt Wohnungsportfolio mit 152 Einheiten in München (deutsch)

STERN IMMOBILIEN AG: STERN IMMOBILIEN AG erwirbt Wohnungsportfolio mit 152 Einheiten in München

STERN IMMOBILIEN AG: STERN IMMOBILIEN AG erwirbt Wohnungsportfolio mit 152

Einheiten in München

11.10.2021 / 16:57 CET/CEST

STERN IMMOBILIEN AG erwirbt Wohnungsportfolio mit 152 Einheiten in München

Grünwald, 11. Oktober 2021 - Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver

Wertentwickler von Wohn- und Gewerbeimmobilien, hat über die

Tochtergesellschaft Stern Wohnen GmbH mittelbar ein Wohnportfolio mit 152

Einheiten in München erworben. Die Beteiligung der Stern Wohnen GmbH am

Gesamtprojekt beträgt 75 %. Die vermieteten Wohnungen verfügen über eine

Gesamtwohnfläche von rd. 10.500 m² und sind nach WEG aufgeteilt. Zudem

besteht die Möglichkeit, in den kommenden Jahren das Portfolio

weiterzuentwickeln und zusätzlichen Wohnraum in ähnlicher Größenordnung zu

schaffen. Die Wohnungen befinden sich auf einem rd. 16.000 m² großen

Grundstück in der Dülferstraße in München in unmittelbarer U- Bahn Nähe. Der

Kaufpreis liegt im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Die Gesellschaft

erwartet aus dem Gesamtprojekt in den kommenden Jahren ein Vorsteuerergebnis

von mehr als EUR 35 Millionen.

Der Abschluss stellt den bisher größten Zukauf der Gesellschaft dar. Trotz

der signifikanten Transaktion soll auf der noch für dieses Jahr geplanten

Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 4,00 Euro je Aktie für das

Geschäftsjahr 2020 vorgeschlagen werden. Die STERN IMMOBILIEN AG hatte ihre

für Ende August 2021 geplante Hauptversammlung, bei der ebenfalls die

Zahlung einer Dividende von 4,00 Euro pro Aktie von Vorstand und

Aufsichtsrat vorgeschlagen worden war, aufgrund der Corona-Entwicklung

verschoben.

Weiterhin wird die Gesellschaft ihre Kapitalmarkkommunikation deutlich

ausweiten und strebt die Aufnahme von unabhängigen Research Studien an.

Über die STERN IMMOBILIEN AG:

Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen

Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen

Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der

Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten,

Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise,

intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden

dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die

Gesellschaft mit Sitz in München ist im Mittelstandssegment m:access der

Börse München gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com.

11.10.2021 CET/CEST

°