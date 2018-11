DGAP-Adhoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SNP":

SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

21.11.2018 / 07:28 CET/CEST

Geplante Kapitalmaßnahme, Kapitalerhöhung und Investmentzusage

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN

LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

SNP SE: Verwaltungsrat beschließt eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem

Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre

Heidelberg, 21. November 2018 - Der Verwaltungsrat der SNP

Schneider-Neureither & Partner SE (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) ("SNP

SE") hat heute eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu EUR

1.127.984,- unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre

beschlossen. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

5.474.463,- gegen Bareinlagen um einen Betrag von bis zu EUR 1.127.984,-

durch Ausgabe von bis zu 1.127.984 neuen auf den Inhaber lautende

Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,- je

Aktie (die "neuen Aktien") auf insgesamt bis zu EUR 6.602.447,- erhöht. Die

neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018 beginnend am 1. Januar 2018

gewinnanteilsberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden

Aktien.

1.094.892 der neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines

mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 zu einem noch

festzulegenden Bezugspreis angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von

5:1 können für jeweils fünf bestehende Aktien der Gesellschaft eine neue

Aktie bezogen werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre für einen Spitzenbetrag

von 33.092 neuen Aktien wurden ausgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung befindet sich derzeit in dem Stadium des

Prospektbilligungsverfahrens.

Die Bezugsfrist beginnt vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden

Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") voraussichtlich am Donnerstag, den

29. November 2018, und endet voraussichtlich am Donnerstag, den 13. Dezember

2018, 12:00 Uhr (CET) (jeweils einschließlich). Der Bezugspreis wird

voraussichtlich am 27. November 2018 festgelegt.

Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2NBP07 / WKN: A2NBP0) für die neuen Aktien

werden vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospektes

durch die BaFin im Zeitraum vom Donnerstag, den 29. November 2018, bis zum

Freitag, den 7. Dezember 2018, (jeweils einschließlich) im regulierten Markt

an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Nach Ablauf der Bezugsfrist ist vorgesehen, dass die neuen Aktien, die nicht

im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet worden sind, sowie die

Spitzenbeträge qualifizierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen

in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der USA

nach Maßgabe der Regulation S des U. S. Securities Act im Rahmen einer

Privatplatzierung angeboten werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats und geschäftsführende Direktor der SNP

SE, Dr. Andreas Schneider-Neureither, hat über eine von ihm beherrschte

Gesellschaft mit der SNP SE eine Investorenvereinbarung abgeschlossen. Darin

verpflichtete sich die von Herrn Dr. Schneider-Neureither beherrschte

Gesellschaft im Rahmen der Privatplatzierung neue Aktien für einen

Gesamtbetrag von EUR 4.000.000,- zu erwerben, wobei es der Gesellschaft frei

steht, falls gewünscht andere strategische Investoren bei der Zuteilung der

neuen Aktien bevorzugt zu behandeln.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll mehrheitlich zur

Verbesserung der Liquidität und der daraus folgenden Reduzierung der

Nettoverschuldung sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität

eingesetzt werden. Daneben sollen die Erlöse zur Finanzierung der

internationalen Expansionsstrategie sowie für die anorganische

Weiterentwicklung verwendet werden.

Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Billigung eines

Wertpapierprospekts. Für das öffentliche Angebot erstellt die SNP SE einen

Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018,

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden

soll. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und

Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf

der Internetseite der SNP SE unter

https://www.snpgroup.com/de/investor-relations veröffentlicht werden. Das

Bezugsangebot wird voraussichtlich am Mittwoch, den 28. November 2018, im

Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Aktien der SNP SE sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

(ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der SNP Schneider-Neureither & Partner SE

dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt

enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen

für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden

Zeitpunkt im Internet auf der Website der Emittentin

https://www.snpgroup.com/de/investor-relations und zu den üblichen

Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der SNP

Schneider-Neureither & Partner SE (die "Aktien") wurden nicht unter dem

U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten

oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act

registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in

den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem

Securities Act registriert werden.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands und Luxemburg nur

an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich

für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie

(Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger")

sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an

diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen

qualifizierten Anleger gerichtet, die (i) die über berufliche Erfahrungen in

Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung")

verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das

Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder

Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur

zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im

Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen

EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten Königreich. Alle anderen Personen,

die diese Veröffentlichung in anderen Mitgliedsländern des EWR als

Deutschland und Luxemburg erhalten, sollten sich nicht auf diese

Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei

Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den

Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt

werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen

und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen

Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses

Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die

sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden.

Ansprechpartner:

Marcel Wiskow

Telefon: +49 6221 6425-637

Fax: +49 6221 6425-470

E-Mail: investorrelations@snpgroup.com

21.11.2018 CET/CEST

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Dossenheimer Landstraße 100

69121 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 6221 6425 637

Fax: +49 6221 6425 470

E-Mail: investor.relations@snpgroup.com

Internet: www.snpgroup.com

ISIN: DE0007203705

WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

749277 21.11.2018 CET/CEST

