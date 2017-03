DGAP-Adhoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Einigung auf Vergleich mit Ines Kolmsee und Gerhard Ertl (deutsch)

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Einigung auf Vergleich mit Ines Kolmsee und Gerhard Ertl

^ DGAP-Ad-hoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Vergleich SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Einigung auf Vergleich mit Ines Kolmsee und Gerhard Ertl

21.03.2017 / 19:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 MAR (Marktmissbrauchsverordnung): SKW Stahl-Metallurgie Holding AG einigt sich auf Vergleich mit Ines Kolmsee und Gerhard Ertl

München, 21. März 2017 Der Aufsichtsrat der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG mit Sitz in München (WKN SKWM02 / ISIN DE000SKWM021) hat einen mit den früheren Vorstandsmitgliedern Ines Kolmsee und Gerhard Ertl gefundenen Vergleich genehmigt. Der Vergleich führt zur Beendigung des zwischen dem SKW Metallurige Konzern und Ines Kolmsee sowie Gerhard Ertl beim Landgericht Traunstein anhängigen Rechtsstreits über Schadenersatzansprüche aus Organhaftung in zweistelliger Millionenhöhe. Der Vergleich steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, die am 6. Juli 2017 stattfinden soll.

Die wesentlichen Eckpunkte des Vergleichs lauten wie folgt:

- Die D&O-Versicherung zahlt EUR 3,35 Mio. an den SKW Metallurgie Konzern

- Kolmsee verzichtet auf gerichtliche Überprüfung der 50 prozentigen Kürzung ihrer Versorgungszusage durch den Aufsichtsrat (positive bilanzielle Auswirkung von rd. EUR 1,75 Mio.) sowie auf Karenzentschädigung in Höhe von rd. EUR 100.000

- Ertl verzichtet auf potentiellen Anspruch auf Zahlung einer Langzeitvergütungskomponente in Höhe von rd. EUR 130.000

- Erledigung aller anhängigen Rechtsstreitigkeiten

Durch den Abschluss des Vergleichs werden langjährige und kostenintensive Rechtsstreitigkeiten abgewendet. Die Auswirkungen des Vergleichs werden zur finanziellen Restrukturierung des SKW Metallurgie Konzerns beitragen.

Kontakt: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG Dr. Stefan Strobl General Counsel Prinzregentenstr. 68 81675 München Deutschland

Phone IR/Press: +49 89 5998923-26 Fax: +49 89 5998923-29 E-Mail: ir@skw-steel.com

---------------------------------------------------------------------------

21.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG Prinzregentenstr. 68 81675 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 5998923-0 Fax: +49 (0)89 5998923-29 E-Mail: info@skw-steel.com Internet: www.skw-steel.com ISIN: DE000SKWM021 WKN: SKWM02 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

556691 21.03.2017 CET/CEST

°