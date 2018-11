DGAP-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: CNBM plant Erweiterung der Fertigung für CIGS Dünnschicht-Solarmodule in Bengbu um zusätzliche 300 MW (deutsch)

SINGULUS TECHNOLOGIES AG: CNBM plant Erweiterung der Fertigung für CIGS Dünnschicht-Solarmodule in Bengbu um zusätzliche 300 MW

SINGULUS TECHNOLOGIES AG: CNBM plant Erweiterung der Fertigung für CIGS

Dünnschicht-Solarmodule in Bengbu um zusätzliche 300 MW

06.11.2018

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

CNBM plant Erweiterung der Fertigung für CIGS Dünnschicht-Solarmodule in

Bengbu um zusätzliche 300 MW

Kahl am Main/Shanghai, den 06. November 2018 - Im Rahmen einer feierlichen

Unterschriftszeremonie während der China International Import Expo Show

(CIIE) in Shanghai, China, wurde am heutigen Tag ein Letter of Intent/LOI

über die Lieferung von mehr als 10 Produktionsanlagen für die Herstellung

von 300 MW CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen für den Standort Bengbu, Provinz

Anhui, unterzeichnet. Vertragspartner von SINGULUS TECHNOLOGIES sind dabei

operative Tochtergesellschaften der China National Building Materials,

Peking (CNBM).

CNBM plant mit dieser Investition die bereits bestehende

Produktionskapazität für CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen am Standort in

Bengbu, China, von 300 MW auf 600 MW auszubauen. SINGULUS TECHNOLOGIES

erwartet nun auf der Basis des LOI zeitnah die Unterzeichnung der

entsprechend detaillierten Lieferverträge für mehr als 10 Produktionsanlagen

der Typen CISARIS, SELENIUS und VISTARIS. Das Volumen umfasst einen hohen

zweistelligen Millionen Euro Betrag. Die Finanzierung des Projektes wird im

Nachgang der Unterzeichnung der rechtsverbindlichen Lieferverträge erwartet.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Hanauer Landstrasse 103

63796 Kahl am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)1709202924

Fax: +49 (0)6188 440-110

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Internet: www.singulus.de

ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5

WKN: A1681X, A2AA5H

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

