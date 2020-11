DGAP-Adhoc: SIMONA plant Akquisition des türkischen Marktführers für PVC Schaumplatten (deutsch)

SIMONA plant Akquisition des türkischen Marktführers für PVC Schaumplatten

Kirn, 09.11.2020. Die SIMONA AG beabsichtigt, 70 Prozent der Anteile an der

MT Plastik AS, Düzce, Türkei, zu übernehmen. MT Plastik wurde 2007 gegründet

und ist türkischer Marktführer im Geschäft mit PVC Schaumplatten. Anwendung

finden die Produkte vor allem im Digitaldruck, Werbemarkt und Hochbau. MT

Plastik befindet sich in Privatbesitz und erzielt mit ca. 50 Mitarbeitenden

einen Umsatz von über 11 Mio. EUR. Das Unternehmen exportiert ca. 60 Prozent

seines Umsatzes, vor allem nach Europa. Die geplante Akquisition ist

Bestandteil der strategischen Neuausrichtung von SIMONA in Europa und stärkt

die Marktposition im PVC-Schaumgeschäft.

SIMONA will Marktführer für PVC-Schaumplatten in Europa in Bezug auf

Qualität, Breite des Produktportfolios und Marktanteil werden. Die

Akquisition von MT Plastik als ertragsstarkes, sehr gut und schlank

organisiertes Unternehmen ist dazu ein konsequenter Schritt. Darüber hinaus

bietet der Standort Türkei sowie der hohe Exportanteil von MT Plastik Zugang

zu interessanten weiteren Märkten in Europa sowie dem Mittleren Osten.

Die Transaktion vereint die ausgereiften Produktportfolien zweier

Unternehmen mit langer Erfahrung und hohem Knowhow. Kunden werden von einer

höheren Anwendungsorientierung, einer stärkeren Marktpräsenz durch ein

dichtes Netz kompetenter Handelspartner sowie verbesserten Logistik- und

Serviceleistungen profitieren.

Die bisherigen Gesellschafter von MT Plastik wollen sich unter Führung des

bisherigen Chairman und Mehrheitsgesellschafters, Tufan Kalkan, langfristig

in dieser neuen Allianz engagieren und 30 Prozent der Anteile halten.

Vorbehaltlich der finalen Zustimmung der Kartellbehörden wird ein Closing

der Transaktion zum 31.12.2020 angestrebt.

