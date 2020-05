DGAP-Adhoc: SIG Combibloc Group AG: Kräftiges Umsatzwachstum und starke Cash-Generierung (deutsch)

SIG Combibloc Group AG: Kräftiges Umsatzwachstum und starke Cash-Generierung

MEDIENMITTEILUNG

5. Mai 2020

SIG Combibloc Group AG ("SIG")

Kräftiges Umsatzwachstum und starke Cash-Generierung

Ergebnis 1. Quartal 2020

* Kernumsatz bei konstanten Wechselkursen um 8,4% gesteigert; ausgewiesen

8,3%

* Bereinigte EBITDA-Marge von 21,3% (Q1 2019: 23,6%): grundlegende

Verbesserung durch negative Währungseinflüsse mehr als kompensiert

* Bereinigtes Nettoergebnis von EUR 12,9 Millionen (Q1 2019: EUR 29,1

Millionen)

* Freier Cashflow deutlich höher als im Vorjahr

* Erwartungen für Geschäftsjahr im aktuell unsicheren Umfeld derzeit

bestätigt

Kennzahlen:1 Erstes Quartal 2020

Drei Monate bis 31. Drei Monate bis 31. Ände-

März 2020 März 2019 rung

(In EUR Millionen Ausgewiesen Währungsbereinigt

oder %)

Kernumsatz 389,6 359,7 8,3% 8,-

4%

Bereinigtes 83,7 85,9 (2,6%)

EBITDA

Bereinigte 21,3% 23,6%

EBITDA-Marge

Bereinigtes 12,9 29,1

Nettoergebnis

Freier Cashflow 16,2 (25,6)

Ausgewiesene Zahlen: Erstes Quartal 2020

Drei Monate bis 31. Drei Monate bis Ände-

März 2020 31. März 2019 rung

(In EUR Millionen Ausgewiesen Währungsbereinigt

oder %)

Gesamtumsatz 392,9 363,7 8,0% 8,-

2%

EBITDA 67,2 88,3 (23,9%)

Nettoergebnis (25,5) 4,7

1 Zusätzliche Informationen über alternative, vom Management

verwendete Kennzahlen, die nicht in IFRS definiert sind,

einschliesslich Definitionen und Überleitungen auf die in IFRS

definierten Kennzahlen, sind auf der Website von SIG zu finden unter:

Rolf Stangl, CEO von SIG Combibloc, sagte: «Wie alle Unternehmen standen wir

aufgrund der Covid-19-Krise vor beispiellosen Herausforderungen. Die

Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden haben in dieser Zeit

für uns wie immer höchste Priorität. Zum Schutz unserer Mitarbeitenden und

zur Verhinderung von Infektionen haben wir frühzeitig unseren

Pandemie-Bereitschaftsplan ausgelöst und unter Führung eines globalen

Krisenteams lokal umgesetzt. Zu den rigorosen Vorsichtsmassnahmen gehörten

erhöhte Hygienestandards, Abstandsregeln, strenge Reisebeschränkungen und

ein Besuchsverbot an unseren Standorten. Um die Kontinuität der Versorgung

zu gewährleisten, bauten wir auf allen Ebenen, von den Rohstoffen bis hin zu

den Fertigprodukten, Lagerbestände auf. Dank dieser Massnahmen konnten wir

die Produktion während des ganzen ersten Quartals in all unseren Fabriken

ohne Unterbrechung aufrechterhalten und unsere Kunden dabei unterstützen,

Konsumentinnen und Konsumenten mit lebenswichtigen Lebensmitteln und

Getränken zu versorgen. Ich möchte allen unseren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, die dies ermöglicht haben, insbesondere jenen in unseren

Produktionsstätten, meinen grossen Dank aussprechen.»

Umsatz nach Regionen: Erstes Quartal 2020

Drei Monate bis Drei Monate bis Ände-

31. März 2020 31. März 2019 rung

(In EUR Millionen oder Ausgewiesen Währungsberei-

%) nigt

EMEA (Europa, Naher 180,9 175,2 3,3% 3,-

Osten und Afrika) 1%

APAC (Asien-Pazifik) 136,8 126,9 7,8% 6,-

2%

Americas (Nordund 68,1 53,4 27,4- 34-

Südamerika) % ,2-

%

Konzernfunktionen 3,8 4,2

Kernumsatz (Geschäft mit 389,6 359,7 8,3% 8,-

externen Kunden) 4%

Umsatz aus Verkauf von 3,3 4,0

Faltschachtelkarton

Gesamtumsatz 392,9 363,7 8,0% 8,-

2%

Alle Regionen trugen im ersten Quartal zum Wachstum bei. In der Region EMEA

wirkten sich beim währungsbereinigten Kernumsatzwachstum von 3,1%

Kundengewinne und die Platzierung neuer Füllmaschinen in Europa positiv aus.

Im März war ein Anstieg der Bestellungen zu verzeichnen, da die Kunden auf

die Hamsterkäufe der Verbraucher reagierten. Darüber hinaus haben die

staatlichen Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 in europäischen Ländern

dazu geführt, dass sich die Konsumenten vermehrt zuhause verpflegten.

In der Region APAC waren die Umsätze in China im Vergleich zu einem sehr

starken ersten Quartal 2019 stabil. Die Einschränkungen während des

chinesischen Neujahrsfestes führten zu einer erheblichen Einbusse beim

traditionellen Geschäft mit Geschenken. Viele Kunden stockten jedoch im

Laufe des Quartals angesichts der Unsicherheiten bezüglich künftiger

Massnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 ihre Vorräte auf. In

Südostasien wurde der Absatz durch die verringerte wirtschaftliche Aktivität

in jenen Märkten beeinträchtigt, in denen Ausgangssperren verhängt wurden.

Zudem verfügten einige Kunden zu Beginn des Jahres über relativ hohe

Lagerbestände. Die erstmalige Konsolidierung von Visy Carons hatte einen

positiven Einfluss auf das Wachstum in der Region.

Die Region Americas verzeichnete ein starkes Wachstum und setzte die

positiven Trends des letzten Jahres, wie die regen Verkäufe an Molkereien in

Mexiko und die Platzierung und Inbetriebnahme neuer Füllmaschinen in

Brasilien, fort.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA lag bei EUR 83,7 Millionen und war damit leicht

rückläufig, was auf die Abwertung von wichtigen Währungen, insbesondere des

brasilianischen Real und des thailändischen Baht, gegenüber dem Euro

zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 21,3% (Q1 2019:

23,6%). Ohne den Währungseinfluss betrug die bereinigte EBITDA-Marge 26,2%,

was einen starken Umsatzbeitrag und niedrigere Rohstoffkosten widerspiegelt.

Das erste Quartal des Jahres ist mit Bezug auf das bereinigte EBITDA und die

Marge typischerweise das schwächste Quartal.

Das EBITDA betrug EUR 67,2 Millionen im Vergleich zu EUR 88,3 Millionen im

ersten Quartal 2019. Der Rückgang ist auf einen nicht realisierten Verlust

auf Rohstoffderivaten zurückzuführen, der nicht im bereinigten EBITDA

enthalten ist.

Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis

Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf EUR 12,9 Millionen nach EUR

29,1 Millionen im ersten Quartal 2019. Der Rückgang ist auf die Auswirkungen

der Währungsentwicklung auf das EBITDA und auf gruppeninterne

Finanzierungskosten zurückzuführen.

Das Nettoergebnis bewegte sich von einem Gewinn von EUR 4,7 Millionen Euro

im ersten Quartal 2019 zu einem Verlust von EUR 25,5 Millionen im ersten

Quartal 2020.

Dividende

Am 16. April 2020 schüttete SIG aus Kapitalreserven eine Dividende von CHF

0.38 pro Aktie aus. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von EUR 115

Millionen.

Freier Cashflow

(In EUR Millionen) Drei Monate bis Drei Monate bis

31. März 2020 31. März 2019

Mittelzufluss aus operativer 73,2 21,2

Tätigkeit

Dividenden aus Joint Ventures 2,5 2,1

Erwerb von Sachanlagen und (56,7) (47,0)

immateriellen Vermögenswerten

Zahlung von (2,8) (1,9)

Leasingverbindlichkeiten

Freier Cashflow 16,2 (25,6)

Der freie Cashflow ist aufgrund der Saisonalität des Geschäfts, mit einem

stärkeren zweiten Halbjahr, im ersten Quartal historisch gesehen

normalerweise negativ. Im ersten Quartal 2020 war der freie Cashflow mit EUR

16,2 Millionen positiv, was auf eine deutliche Verbesserung des

Nettoumlaufvermögens zurückzuführen ist, die einen Anstieg der

Nettoinvestitionen aufgrund des Baus des neuen Werks in China zur

Unterstützung des Asiengeschäfts mehr als wettmachte.

Nettoschulden und Nettoverschuldungsquote

(In EUR Millionen) Per Per

31. 31.

März Dez.

2020 2019

Bruttoschulden 1'612 1'61-

4

Flüssige Mittel 263 261

Nettoschulden 1'349 1'35-

3

Nettoverschuldungsquote1 (letzte zwölf 2.8x 2.8x

Monate)

1 Nettoschulden im Verhältnis zum bereinigten EBITDA

Ausblick

Es ist derzeit nicht möglich, die Auswirkungen der Covid-19-Krise oder

Währungsschwankungen für den Rest des Jahres zuverlässig vorherzusagen. Das

Unternehmen ist jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass es weiterhin

wachsen und einen substanziellen freien Cashflow generieren wird. Nach einem

sehr starken ersten Quartal wird das zweite Quartal wahrscheinlich schwächer

ausfallen. Dies ist in erster Linie auf den Abbau von Lagerbeständen in

Asien und auf den anhaltenden Lockdown in vielen Ländern zurückzuführen, die

sich auf den Konsum von Getränken und Lebensmitteln unterwegs auswirken.

Unter der Annahme, dass der Konsum in der zweiten Jahreshälfte wieder auf

ein normaleres Niveau zurückkehren wird, hält das Unternehmen seine

Wachstumsprognose für das Gesamtjahr am unteren Ende einer Spanne von 6 bis

8% bei konstanten Wechselkursen nach wie vor erreichbar. Unter der Annahme

einer Normalisierung des Konsums in der zweiten Jahreshälfte und

vorbehaltlich von Währungsschwankungen behält das Unternehmen auch die

Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der Spanne von 27

bis 28% bei.

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 674 6508

Director Investor Relations

SIG Combibloc Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische

Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden

zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu

Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie

und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden

End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und

vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden

Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die

Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen

es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als

60 Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und

erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

Haftungsausschluss & Warnhinweis

Die in dieser Medienmitteilung und in den hier angegebenen Links zu unserer

Website enthaltenen Informationen sind nicht für die Verwendung in einem

Land oder einer Gerichtsbarkeit oder durch Personen bestimmt, in denen eine

solche Verwendung eine Rechtsverletzung darstellen würde. Wenn dies auf Sie

zutrifft, sind Sie nicht berechtigt, auf solche Informationen zuzugreifen

oder sie zu verwenden.

Diese Medienmitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf

unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Vorhersagen über

uns und unsere Branche beruhen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören,

ohne Einschränkung, alle Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge vorhersagen, prognostizieren, anzeigen oder implizieren können,

und die die Wörter "können", "werden", "sollen", "fortfahren", "glauben",

"voraussehen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "projizieren",

"planen", "werden wahrscheinlich fortfahren", "werden wahrscheinlich dazu

führen" oder Wörter oder Sätze mit ähnlicher Bedeutung enthalten können. Auf

solche Aussagen sollte man sich nicht verlassen, da zukunftsgerichtete

Aussagen naturgemäss Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche

und technologische Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der SIG Combibloc

Group AG ("SIG", das "Unternehmen" oder der "Konzern") liegen, die dazu

führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen

Ergebnisse von SIG wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von

früheren Ergebnissen) abweichen. Für alle Faktoren, die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser

Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen,

verweisen wir auf unseren Emissionsprospekt für den Börsengang. SIG

übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich

zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es, um neue Informationen,

zukünftige Ereignisse oder Umstände oder anderes zu berücksichtigen. Es sei

ferner darauf hingewiesen, dass die Performance in der Vergangenheit keine

Anhaltspunkte für die zukünftige Performance darstellt. Bitte beachten Sie

auch, dass Quartalsergebnisse nicht notwendigerweise auf die Ergebnisse des

Gesamtjahres hindeuten. Personen, die Beratung benötigen, sollten einen

unabhängigen Berater konsultieren.

Einige Finanzinformationen in dieser Medienmitteilung wurden gerundet, so

dass die in dieser Medienmitteilung als Gesamtzahlen ausgewiesenen Zahlen

leicht von der exakten arithmetischen Aggregation der vorhergehenden Zahlen

abweichen können.

In dieser Medienmitteilung verwenden wir bestimmte alternative

Leistungskennzahlen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kernumsatz,

EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, Nettoinvestitionen,

bereinigtes Nettoergebnis, freier Cashflow und Nettoverschuldungsgrad, die

jeweils nicht in den International Financial Reporting Standards ("IFRS")

definiert sind. Diese Messgrößen werden so dargestellt, wie wir glauben,

dass sie und ähnliche Messgrößen in den Märkten, in denen wir tätig sind,

als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und Finanzierungsstruktur

eines Unternehmens weit verbreitet sind. Unsere Definition und die Methode

zur Berechnung der oben genannten alternativen Leistungskennzahlen sind

unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer

Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messungen nach IFRS oder anderen

allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar, sind keine Kennzahlen

für die Finanzlage, Liquidität oder Rentabilität und sollten nicht als

Alternative zum Betriebsgewinn der Periode oder zu den gemäß IFRS

ermittelten betrieblichen Cashflows betrachtet werden, noch sollten sie als

Ersatz für die in unseren konsolidierten Jahresabschlüssen enthaltenen

Informationen betrachtet werden. Wir weisen Sie daraufhin, sich nicht in

unangemessener Weise auf die in dieser Medienmitteilung enthaltenen

alternativen Leistungskennzahlen zu verlassen. Für Definitionen der

alternativen Leistungskennzahlen und die damit verbundenen

Überleitungsrechnungen, die nicht in dieser Medienmitteilung enthalten sind,

besuchen Sie bitte den folgenden Link

www.sig.biz/investors/en/performance/key-figures.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung vom Unternehmensergebnis zum

EBITDA und zum bereinigten EBITDA.

(In EUR Millionen) Drei Monate Drei Monate

bis 31. März bis 31. März

2020 2019

Gewinn / (Verlust) für die (25,5) 4,7

Berichtsperiode

Nettofinanzaufwand 19,7 9,0

Steueraufwand 1,9 3,7

Abschreibungen und Amortisationen 71,1 70,9

EBITDA 67,2 88,3

Bereinigungen EBITDA:

Ersatz des Anteils am Gewinn oder (0,9) 1,1

Verlust von Joint Ventures durch

Bardividenden

Restrukturierungskosten, netto 0,3 0,9

Unrealisierte (Gewinne) / Verlust auf 15,3 (5,2)

Derivaten

Kosten im Zusammenhang mit 0,8 0,7

Transaktionen und Akquisitionen

Andere 1,0 0,1

Bereinigtes EBITDA 83,7 85,9

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung vom Nettoergebnis zum bereinigten

Nettoergebnis.

(In EUR Millionen) Drei Drei

Monate Monate

bis 31. bis 31.

März 2020 März 2019

Gewinn / (Verlust) für die Berichtsperiodeod (25,5) 4,7

Nicht cash-wirksame Währungseffekte bei - (3,6)

Darlehen in nicht-funktionaler Währung und

realisierte Währungseinflüsse aufgrund von

Refinanzierung

Amortisation von Transaktionskosten 0,7 0,7

Nettoänderung beim Fair Value von Derivaten (1,0) 1,4

Abschreibungen und Amortisation von 33,5 35,2

Kaufpreisallokationen

Bereinigung EBITDA1 16,5 (2,4)

Steuereffekte (11,3) (6,9)

Bereinigtes Nettoergebnis 12,9 29,1

1 Die Bereinigung des EBITDA wird in der

oberen Tabelle hergeleitet.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=FFRXYYNJYQ

Dokumenttitel: SIG Q1 2020 deutsch

