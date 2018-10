DGAP-Adhoc: SIG Combibloc AG: Solides Wachstum fortgesetzt (deutsch)

SIG Combibloc AG: Solides Wachstum fortgesetzt

SIG Combibloc AG: Solides Wachstum fortgesetzt

30.10.2018

MEDIENMITTEILUNG

30.10.2018

SIG Combibloc Group ("SIG")

Solides Wachstum fortgesetzt

Ergebnisse der ersten neun Monate

- Kernumsatz bei konstanten Währungskursen um 7%, effektiv um 4%, gesteigert

- Dank wirkungsvollem Kostenmanagement bereinigtes EBITDA um 5% gesteigert

- Nettoverschuldung nach IPO um mehr als EUR 1 Milliarde reduziert und damit

Verschuldungsquote auf 3,2x gesenkt

SIG Combibloc

Group

In EUR Millionen 9 Monate 2018 9 Monate 9 Monate Änderung YTD

Pro forma1 2018 2017 Effektiv/CC2

Total Umsatz 1,173 1,166 1% / 4%

Kernumsatz3 1,146 1,106 4% / 7%

Effektiv

Bereinigtes 311 295 5%

EBITDA

Bereinigte 26% 25% +120bps

EBITDA Marge

Bereinigtes 140 76 41

Nettoergebnis

Schulden brutto 1,624 2,655 2,688

Flüssige Mittel4 132 132 93

Schulden netto 1,492 2,523 2,595

Verschuldungsquo- 3.2x 5.4x 5.8x (0.4x)

te5

Q3 2018 Pro Q3 2018 Q3 2017 Änderung YTD

forma1 Effektiv/CC2

Total Umsatz 409 410 0% / 2%

Kernumsatz3 403 398 1% / 4%

Effektiv

Bereinigtes 113 122 -8%

EBITDA

Bereinigte 28% 30% -220bps

EBITDA Marge

Bereinigtes 27 28 -5%

Nettoergebnis

1 Pro forma unter Berücksichtigung des am 2. Oktober 2018 zugeflossenen

IPO-Erlöses

2 Bei konstanten Währungskursen (at constant currency)

3 Der Kernumsatz umfasst das mit externen Kunden gemachte Geschäft und

enthält weder die Verkäufe von beschichtetem Karton an das Joint-Venture im

Mittleren Osten, noch Verkäufe von Verpackungskarton an Dritte

4 Flüssige Mittel vor Transaktionskosten und ohne nicht frei verfügbare

Mittel in Höhe von EUR 4 Millionen per 30. September 2018, bzw. von EUR 0

Millionen per 30. September 2017

5 Basierend auf dem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate per 30.

September 2018 in Höhe von EUR 471 Millionen

Geschäftsentwicklung

Erste neun Monate 2018

In den ersten neun Monaten 2018 steigerte SIG den Kernumsatz

währungsbereinigt um 7% und zu effektiven Währungskursen um 4%. Das Wachstum

war breit abgestützt und besonders stark in der Region Asien-Pazifik. In

China ist das Unternehmen gut positioniert, um von Markttrends wie

Urbanisierung und Convenience zu profitieren, und es beobachtete eine starke

Nachfrage nach Produkten mit stückigen Inhaltsstoffen (wie Cerealien und

Fruchtstücken). Die bereinigte EBITDA-Marge lag im Berichtszeitraum bei 26%,

gegenüber 25% in der Vorjahresperiode. Das Umsatzwachstum machte die höheren

Rohstoffkosten und die negativen Währungseinflüsse wett. Zudem trugen die

höhere Effizienz in der Produktion und die nach einer grösseren

Produkteinführung im Jahr 2017 niedrigeren Vertriebs- und allgemeinen

Verwaltungskosten sowie die Verlagerung einiger F&E-Aktivitäten in die Nähe

der Endmärkte zur höheren Profitabilität bei.

Drittes Quartal 2018

Im dritten Quartal 2018 steigerte SIG den Kernumsatz währungsbereinigt um 4%

und zu effektiven Währungskursen um 1%. Die Differenz zwischen dem

tatsächlichen und dem währungsbereinigten Umsatzwachstum ist im Wesentlichen

auf die Abwertung des brasilianischen Real gegenüber dem Euro

zurückzuführen, wie dies auch für die ersten neun Monat der Fall war. Das

Kernumsatzwachstum im Quartal wurde vor allem von der Region Asien-Pazifik

getragen. Nach einem starken ersten Halbjahr verlangsamte sich das Tempo in

Nord- und Südamerika im dritten Quartal, aber die zugrunde liegende

Nachfrage bleibt stark. Das bereinigte EBITDA lag währungsbedingt 8%

niedriger als in der Vorjahresperiode, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge

für das Quartal von 28% führte, gegenüber 30% im dritten Quartal 2017.

Pro-forma-Nettoverschuldung und Bilanz

Am 28. September wurde der Preis der SIG-Aktie für den Börsengang auf CHF

11.25 festgelegt und die Aktie erstmals wieder an der SIX Swiss Exchange

gehandelt. Der Erlös aus dem Verkauf der neuen Aktien im Rahmen des Angebots

wurde zur Schuldentilgung verwendet, was sich in den ausgewiesenen

Pro-forma-Zahlen für die Brutto- und Gesamtnettoverschuldung widerspiegelt.

Der Nettoverschuldungsgrad per Ende September 2018 betrug unter

Berücksichtigung des am 2. Oktober 2018 zugeflossenen IPO-Erlöses auf

Pro-forma-Basis das 3,2-fache des bereinigten EBITDA, gegenüber dem

5,4-fachen vor dem Börsengang. Das Unternehmen plant, den Verschuldungsgrad

mittelfristig auf das 2-fache des EBITDA zu reduzieren und strebt eine

Dividendenausschüttung in Höhe von 50 bis 60% des bereinigten

Nettoergebnisses an.

Ausblick auf das Gesamtjahr

Das Unternehmen hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2018 fest und

erwartet ein währungsbereinigtes Kernumsatzwachstum von 4 bis 6%. Die

bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich mindestens 28% betragen.

Rolf Stangl, CEO von SIG, sagte: "Die Nachfrage nach unseren Produkten ist

nach wie vor hoch und wird durch notwendige Konsumausgaben und günstige

Entwicklungen in der Demografie der Wachstumsregionen gestützt. Unsere breit

diversifizierte geografische Präsenz und unser Fokus auf Innovationen werden

es uns ermöglichen, den langfristigen Wachstumskurs fortzusetzen."

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 674 6508

Director Investor Relations

SIG Combibloc Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Brunswick Group

Charlie Pretzlik +44 20 7396 7436

cpretzlik@brunswickgroup.com

Sabine Morgenthal +49 69 2400 5517

smorgenthal@brunswickgroup.com

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische

Verpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um

Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern

auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und

herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden

End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und

vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden

Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die

Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit über 5.000 Mitarbeiter ermöglichen

es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als

60 Ländern einzugehen. 2017 produzierte SIG rund 34 Milliarden Packungen und

erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,66 Milliarden. Weitere

Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf

unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über

uns und unsere Branche beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne

Einschränkung, alle Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder

Errungenschaften vorhersagen, prognostizieren, anzeigen oder implizieren

können und die die Worte "kann", "wird", "sollte", "fortsetzen", "glaubt",

"antizipiert", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "projiziert", "plant",

"wird wahrscheinlich fortgesetzt", "wird wahrscheinlich resultieren" oder

Wörter oder Sätze mit ähnlicher Bedeutung enthalten können.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten,

einschliesslich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche,

wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die ausserhalb

der Kontrolle der SIG Combibloc Group AG ("SIG" oder des "Konzerns") liegen

und die dazu führen können, dass die Geschäfts-, Strategie- oder

tatsächlichen Ergebnisse von SIG wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind

ohne Einschränkung in unserem Emissionsprospekt für den Börsengang

enthalten. Einige Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung wurden

gerundet, so dass die in dieser Präsentation als Summen dargestellten Zahlen

leicht von der genauen arithmetischen Aggregation der vorangegangenen Zahlen

abweichen können. Die beigefügten Informationen sind kein Angebot zum

Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder anderswo und stellen kein

Angebot, keine Aufforderung oder Verkauf in einem Staat oder einer

Gerichtsbarkeit dar, in dem oder an eine Person, an die ein solches Angebot,

eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. In den

Vereinigten Staaten oder an US-Personen dürfen keine Wertpapiere angeboten

oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den

Registrierungsanforderungen ausgenommen. Jedes öffentliche Angebot von

Wertpapieren, das in den Vereinigten Staaten erfolgen soll, erfolgt mittels

eines Prospekts, der von jedem Emittenten dieser Wertpapiere erhältlich ist

und detaillierte Informationen über uns enthält. In dieser Pressemitteilung

verwenden wir bestimmte Non-IFRS-Finanzkennzahlen, einschliesslich des

bereinigten EBITDA, des Kernumsatzes und des bereinigten Nettoergebnisses,

die jeweils nicht nach den International Financial Reporting Standards

("IFRS") ausgewiesen werden. Diese Kennzahlen werden dargestellt, da wir der

Meinung sind, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen wir

tätig sind, weit verbreitet sind, um die operative Leistungsfähigkeit und

Finanzierungsstruktur eines Unternehmens zu bewerten. Sie sind

möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer

Unternehmen vergleichbar und stellen keine Bewertungen nach IFRS oder

anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar und sind auch

nicht als Ersatz für die Informationen in dem in dieser Präsentation

enthaltenen Abschluss zu betrachten. Das EBITDA, eine von unserem Management

zur Messung der operativen Leistung verwendete Kennzahl, ist definiert als

das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten zuzüglich Ertragsteuern,

Netto-Finanzaufwendungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen

auf immaterielle Vermögenswerte. Das bereinigte EBITDA wird als EBITDA

bereinigt um bestimmte für die Erläuterung der operativen Leistung relevante

Faktoren berechnet. Zu diesen Anpassungen gehören wesentliche Posten

ungewöhnlicher Natur, die nicht der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

zuzuordnen sind, einschliesslich Posten wie Restrukturierungs- und

Abfindungskosten sowie Gewinne und Verluste im Zusammenhang mit der

Bewertung von Derivaten. Das bereinigte Nettoergebnis ist definiert als das

um bestimmte wesentliche oder ungewöhnliche Posten bereinigte Ergebnis,

einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, die nicht zahlungswirksamen

Wechselkurseinflüsse von nicht funktionalen Währungsdarlehen, Amortisation

von Transaktionskosten und Disagio, die Nettoveränderung des Marktwerts von

finanzierungsbezogenen Derivaten, Abschreibungen auf Kaufpreisallokationen,

Anpassungen zur Überleitung des EBITDA auf das bereinigte EBITDA und die

geschätzten Steuereffekte der vorgenannten Anpassungen. Das bereinigte

EBITDA und das bereinigte Nettoergebnis stellen keine Darstellungen nach

IFRS dar, sind keine Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und

sollten nicht als Alternative zum Periodenergebnis, zum operativen Ergebnis

oder zu anderen nach IFRS bestimmten oder abgeleiteten Leistungskennzahlen

oder zu nach IFRS bestimmten operativen Cashflows betrachtet werden. Darüber

hinaus ist das bereinigte EBITDA nicht als Maß für den freien Cashflow nach

Ermessen des Managements zu verstehen, da es bestimmte Posten wie Zins- und

Tilgungszahlungen auf unsere Verschuldung, den Bedarf an Betriebskapital und

Steuerzahlungen nicht berücksichtigt. Wir sind der Ansicht, dass der

Einbezug des bereinigten EBITDA und des bereinigten Nettoergebnisses in

diese Darstellung angemessen ist, um den Anlegern zusätzliche Informationen

über unsere operative Performance zur Verfügung zu stellen und ein Mass für

die operativen Ergebnisse zu liefern, das nicht von Unterschieden in der

Kapitalstruktur, den Investitionszyklen und dem Alter der verbundenen

Vermögenswerte bei ansonsten vergleichbaren Unternehmen beeinflusst wird. Da

nicht alle Unternehmen das bereinigte EBITDA, den Kernumsatz und das

bereinigte Nettoergebnis identisch berechnen, ist die Darstellung dieser

Non-IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten

Kennzahlen in anderen Unternehmen vergleichbar.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SIG Combibloc Group AG

Laufengasse 18

8212 Neuhausen am Rheinfall

Schweiz

Telefon: +41 52 674 61 11

Fax: +41 52 674 65 56

E-Mail: info@sig.biz

Internet: www.sig.biz

ISIN: CH0435377954

Börsen: SIX Swiss Exchange

