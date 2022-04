DGAP-Adhoc: SHS VIVEON AG: Festsetzung des Bezugspreises (deutsch)

SHS VIVEON AG: Festsetzung des Bezugspreises

^

DGAP-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

SHS VIVEON AG: Festsetzung des Bezugspreises

01.04.2022 / 11:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad

hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

SHS VIVEON AG: Festsetzung des Bezugspreises

München, 1. April 2022 - Der Vorstand der SHS VIVEON AG hat heute, wie in

der Ad-hoc vom 14. März 2022 angekündigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

den Bezugspreis der Neuen Aktien aus der am 14. März 2022 beschlossenen

Bezugsrechtskapitalerhöhung auf EUR 5,50 festgelegt.

Das Bezugsangebot soll am 14. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht

werden.

Über die SHS VIVEON AG

Die SHS VIVEON AG ist ein führender internationaler Anbieter von Software

und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die

Emittentin will es Unternehmen weltweit ermöglichen aus Risiken nachhaltigen

Wert zu schaffen. Mit der von der Emittentin angebotenen offenen PaaS- und

SaaS-Plattform (die "Plattform") erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen

Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und

können diese automatisiert managen. Die Emittentin unterstützt ihre Kunden

dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk und

Credit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige

Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle

Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der

digitalen Welt zu erlangen - alles in der (hybriden) Cloud oder On-Premise

(d.h. auf dem eigenen Server). Mehr als 120 Kunden, vom Mittelständler bis

zum Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu

automatisieren.

Weitere Informationen stehen unter https://www.shs-viveon.com bereit.

Kontakt

SHS VIVEON AG

Karin Schuler

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

F +49 89 74 72 57-900

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

www.SHS-VIVEON.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der SHS VIVEON AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen

Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der SHS VIVEON AG

wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Weder die SHS VIVEON AG noch ein anderer

hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin

beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen

angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts

oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser

Jurisdiktion voraussetzen.

Diese Bekanntmachung ist kein Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger

sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Mitteilung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung

gestatteten Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft (einschließlich

etwaiger Aktualisierungen dazu) treffen, das unmittelbar nach seiner

Gestattung veröffentlicht wird.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Weder die SHS VIVEON AG noch eines mit der SHS VIVEON AG verbundenes

Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der

Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder

irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen

Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche

Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ("EWR"), in denen die Verordnung (EU) 2017/1129

("Prospektverordnung")

in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung findet (die "Relevanten

Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches

im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um

'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung

("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in den Relevanten

Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der

Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass

sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei

jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt

hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht

für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im

Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen

Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem

Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum

Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen

würde, dass die SHS VIVEON AG oder ein mit der SHS VIVEON AG verbundenes

Unternehmen gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung

eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die SHS

VIVEON AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

SHS VIVEON AG

Karin Schuler

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

F +49 89 74 72 57-900

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

www.SHS-VIVEON.com

---------------------------------------------------------------------------

01.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SHS VIVEON AG

Clarita-Bernhard-Str. 27

81249 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 747-257-0

Fax: +49 (0)89 747-257-900

E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com

Internet: www.shs-viveon.com

ISIN: DE000A0XFWK2

WKN: A0XFWK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1318115

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1318115 01.04.2022 CET/CEST

°