DGAP-Adhoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. begibt Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE N.



V. begibt Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio.

DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Finanzierung

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. begibt Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio.

14.01.2021 / 07:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN,

SÜDAFRIKA ODER IN EINEM LAND, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER

WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. begibt Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio.

* Gesamtnennbetrag: EUR 200 Mio.

* Kupon: 0,00 % p.a.

* Wandlungsprämie: 40 % - 50 %

* Laufzeit: Sieben Jahre

* Der erzielte Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

werden.

Venlo, 14. Januar 2021: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (die "Gesellschaft") wird,

vorbehaltlich eines Beschlusses des Vorstands der Gesellschaft mit

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft, nicht nachrangige,

unbesicherte Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen")

im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio. begeben. Die

Wandelschuldverschreibungen werden in neue, auf den Inhaber lautende

Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien

gleicher Gattung, die von der Gesellschaft als eigene Aktien gehalten

werden, wandelbar sein (die Neuen Aktien zusammen mit diesen bestehenden

Aktien die "Wandlungsaktien"). Die Gewährung von Wandlungsrechten auf

Wandlungsaktien in Höhe von etwa 4,5 % - 4,8 % des derzeit ausgegebenen und

ausstehenden Grundkapitals ist vorgesehen. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf

die Wandelschuldverschreibungen und somit auch das Recht auf Bezug der

Wandlungsaktien wird ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000

werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt,

zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden, am 21. Januar 2028

zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Sie werden nicht periodisch verzinst. Die

Wandelprämie wird voraussichtlich zwischen 40 % - 50 % über dem

volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft auf XETRA

zwischen dem Handelsbeginn und der Preisfestsetzung am heutigen Handelstag

liegen.

Der Vorstand der Gesellschaft wird voraussichtlich am Nachmittag mit

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Begebung beschließen. Die

endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden

voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch eine Pressemitteilung

bekannt gegeben und der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 21.

Januar 2021 sein.

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die noch ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zu ihrem

Nennbetrag gemäß den Anleihebedingungen (i) an oder nach dem 10. März 2025,

wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft 130 % des dann geltenden

Wandlungspreises während eines bestimmten Zeitraums übersteigt oder (ii)

wenn 15 % oder weniger des gesamten Nennbetrags der

Wandelschuldverschreibungen ausstehen, zurückzuzahlen. Die Inhaber der

Wandelschuldverschreibung haben das Recht, am fünften Jahrestag der Ausgabe

der Wandelschuldverschreibungen eine vorzeitige Rückzahlung ihrer

Wandelschuldverschreibung zu ihrem Nennbetrag zu verlangen.

Sofern nicht zuvor zurückgezahlt oder gekauft und eingezogen, werden die

Wandelschuldverschreibungen nach Wahl des Inhabers in Wandlungsaktien

gewandelt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im Falle einer Wandlung eine Barzahlung

vorzunehmen, statt Wandlungsaktien zu liefern, wenn und soweit sie am

Liefertag nicht in der Lage ist, börsennotierte Aktien an die

Anleihegläubiger zu liefern.

Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, ihre Verpflichtung zur Rückzahlung

der Wandelschuldverschreibungen durch die Lieferung von Wandlungsaktien und

ggf. die Zahlung eines zusätzlichen Geldbetrags zu erfüllen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von

zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der

Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Gesellschaft plant, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu

verwenden.

Die Wandelschuldverschreibung wird in einem beschleunigten

Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Anlegern außerhalb der

Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S (Kategorie 1) gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie

außerhalb Australiens, Japans, Südafrika und jeder anderen Jurisdiktion, in

der das Anbieten oder Verkaufen der Wandelschuldverschreibung nach geltendem

Recht verboten wäre, angeboten. In Kanada wird das Angebot nur an

institutionelle Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder

Alberta gerichtet, welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen

gleichzeitig akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren

sind.

Gemäß den Bedingungen des Angebots der Wandelschuldverschreibungen wird sich

die Gesellschaft verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90

Kalendertage nach dem Valutatag endet, vorbehaltlich bestimmter üblicher

Ausnahmen, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den

Wandelschuldverschreibungen oder den Aktien der Gesellschaft im Wesentlichen

ähnlich sind.

Kontakt:

rikutis consulting

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ÜBER SHOP APOTHEKE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsende

Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek

Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische

Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie

in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige

Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte,

Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe

gehörenden nu3 GmbH ergänzt.

Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland,

Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr

breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive

Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende

pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September

2020 im MDAX gelistet.

PRESSEKONTAKTE

Sven Schirmer

Mobil: +49 221 99 53 44 31

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:

Bettina Fries

Mobil: +49 211 75 80 779

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations:

Carmen Herkenrath

Telefon: +31 77 850 6109

E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Thomas Schnorrenberg

Tel: +49 151 46531317

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),

Australien, Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine

solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt

oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in

bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die

im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind,

sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.

Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der

Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung

noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner

Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als

verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder

von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils

gültigen Fassung) (die 'Order') sind, oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen

werden zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet)). Personen, die keine

Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln

oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') richtet sich

die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im

EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden,

und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur

Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein 'Kleinanleger'

eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger

im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MIFID II; (ii) ein Kunde im

Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der geänderten Fassung der

'Versicherungsvertriebsrichtlinie'), sofern dieser Kunde nicht als

professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID

II gelten würde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die 'PRIIP-Verordnung')

erforderlich ist, um die Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu

verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu

stellen, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der

Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige Zurverfügungstellung an

Kleinanleger im EWR gemäß der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im

Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung

gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder

anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein

'Kleinanleger' eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i)

ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr.

2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ('EUWA')

Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der

Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 (der 'FSMA') und

jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde

nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt (8)

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie durch das EUWA Teil des nationalen

Rechts ist, qualifiziert wäre; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im

Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung ist, wie sie aufgrund des EUWA

Teil des nationalen Rechts ist. Folglich wurde kein

Basisinformationsdokument erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr.

1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die 'UK

PRIIPs-Verordnung'), erforderlich ist, um die Wandelschuldverschreibungen

anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im

Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen, und daher kann das Angebot

oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige

Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich gemäß der UK

PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der

Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer

Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich

wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind

verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse

des Unternehmens enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). Diese

zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von

zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der

Begriffe 'glaubt', 'schätzt', 'geht davon aus', 'erwartet', 'beabsichtigt',

'kann', 'wird' oder 'sollte' oder jeweils deren negative oder andere

Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten,

Erwartungen und Annahmen der Führung des Unternehmens und sind mit

bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden,

die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise

genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung

und erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu

aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum

dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir

übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher

zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.

Dirk Hartogweg 14

5928 LV Venlo

Niederlande

Telefon: 0800 - 200 800 300

Fax: 0800 - 90 70 90 20

E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Internet: www.shop-apotheke-europe.com

ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072

WKN: A2AR94, A19Y07

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1160512

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1160512 14.01.2021 CET/CEST

