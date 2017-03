DGAP-Adhoc: Ropal Europe AG: Delisting: Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr (deutsch)

Ropal Europe AG: Delisting: Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr

31.03.2017 / 13:19 CET/CEST



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Delisting: Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr -

Der Vorstand der Ropal Europe AG (WKN: A1MBGB; ISIN: DE000A1MBGB) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft beschlossen, die Einbeziehung der Aktien der Ropal Europe AG in den Freiverkehr (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gemäß § 28 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen (Delisting). Der Vorstand der Gesellschaft wird daher heute, am 31. März 2017, ein entsprechendes Kündigungsschreiben an die Deutsche Börse AG senden.

Das Delisting hat keine Auswirkung auf die Aktionärsstellung, d.h. die gegenwärtigen Aktionäre bleiben auch nach dem Delisting Aktionäre der Gesellschaft. Mit Ablauf der Kündigungsfrist, die drei Monate beträgt, wird allerdings der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Basic Board) eingestellt. Bis zum Ablauf der vorgenannten Dreimonatsfrist haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr (Basic Board) zu handeln.

Aufgrund des geringen Aktienhandels rechtfertigt die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr (Basic Board) die dadurch entstehenden Aufwände nicht. Durch die Beendigung der Einbeziehung spart die Gesellschaft erhebliche Kosten ein.

Weitere Informationen: www.ropal.eu

Kontakt Ropal Europe AG Matthias Dornseif, Vorstand T +49 (6451) 71756-0 F +49 (6451) 71756-29 E ir@ropal.eu

31.03.2017 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ropal Europe AG Auf den Rödern 3 35099 Burgwald Deutschland Telefon: +49 (6451) 71756-0 Fax: +49 (6451) 71756-29 E-Mail: mail@ropal.eu Internet: www.ropal.eu ISIN: DE000A1MBGB4 WKN: A1MBGB Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

560769 31.03.2017 CET/CEST

